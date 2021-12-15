Две новые дороги за 200 миллионов построят в Волгограде

Общество 15.12.2021 14:13
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15.12.2021 14:13
Объявлены аукционы на определение подрядчиков, которые построят две дороги в Советском районе Волгограда. Как сообщили в мэрии, инфраструктурные объекты возводятся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Первый объект - это двухполосная дорога по улице №10 на территории микрорайона "Родниковая долина". На сайте госуслуг указано, что начальная стоимость проекта составляет 77,7 миллиона рублей. Ширина проезжей части новой улицы будет 9 метров. Здесь обустроят тротуары и новую линию освящения, а также проведут работы по озеленению.
Вторая дорога будет возведена по ул. Степанищева, которая продолжит улицу Родниковая. Стоимость проекта - 128,6 миллиона рублей.
На этом участке дороги также будет предусмотрен полный комплекс дорожно-строительных работ - формирование дорожного корыта, прокладка ливневой канализации, формирование основания дороги и укладка двухслойного покрытия из асфальтобетона. Проект предусматривает строительство линий наружного освещения, пешеходных дорожек, парковочных карманов и систем поливочного водопровода.
Победители электронных торгов будут определены 22 декабря. Активные работы по строительству дорог начнутся в 2022 году.
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