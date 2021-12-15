Телеком

МегаФон предложил новый формат оплаты покупок в салонах связи

Телеком 15.12.2021 13:00 Новости компаний
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15.12.2021 13:00 Новости компаний


МегаФон первым в России предложил клиентам розничных магазинов оплачивать товары частями без процентов и оформления кредитного договора. Услуга реализована на базе финтех-платформы PayStep, разработанной компанией ЦФТ. 
Новый сервис позволяет покупать любые товары в салонах МегаФона стоимостью до 30 тыс. рублей, разделив оплату на четыре равные части. При покупке клиент вносит 25% от стоимости в розничном магазине. Далее раз в две недели необходимо оплачивать ещё по 25% или погасить остаток досрочно единым платежом.
Новый формат оплаты не предусматривает комиссий и процентов, а также не требует заключения кредитного договора. В отличие от рассрочек и кредитов для совершения покупки частями необходимо предоставить минимум информации: номер телефона, ФИО, дату рождения и фото. Процесс оформления услуги занимает около двух минут и предоставляется гражданам РФ и стран СНГ.  
«Мы считаем, что новый сервис имеет большие перспективы на рынке. Это альтернативный финансовый инструмент, позволяющий покупателям практически мгновенно получить нужный товар. Пилотный проект стартовал в 10 регионах России, в том числе в Москве и области. В следующем году мы планируем сделать услугу доступной по всех регионах, если она будет пользоваться высоким спросом», – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл. 
По результатам первых дней пилота наиболее востребованными в рамках услуги стали смартфоны, беспроводные наушники и аксессуары. 
Финтех сервис PayStep, на базе которого работает новая услуга МегаФона, дает возможность осуществлять продажи в формате BNPL («Buynow, paylater» / «Покупай сейчас, плати позже»). Это первое в РФ полнофункциональное решение для поддержки BNPL как в цифровых каналах, так и в салонах продаж.

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