МегаФон предложил новый формат оплаты покупок в салонах связи

Телеком 15.12.2021 13:00 Новости компаний
0
15.12.2021 13:00 Новости компаний
МегаФон первым в России предложил клиентам розничных магазинов оплачивать товары частями без процентов и оформления кредитного договора. Услуга реализована на базе финтех-платформы PayStep, разработанной компанией ЦФТ.
Новый сервис позволяет покупать любые товары в салонах МегаФона стоимостью до 30 тыс. рублей, разделив оплату на четыре равные части. При покупке клиент вносит 25% от стоимости в розничном магазине. Далее раз в две недели необходимо оплачивать ещё по 25% или погасить остаток досрочно единым платежом.
Новый формат оплаты не предусматривает комиссий и процентов, а также не требует заключения кредитного договора. В отличие от рассрочек и кредитов для совершения покупки частями необходимо предоставить минимум информации: номер телефона, ФИО, дату рождения и фото. Процесс оформления услуги занимает около двух минут и предоставляется гражданам РФ и стран СНГ.
«Мы считаем, что новый сервис имеет большие перспективы на рынке. Это альтернативный финансовый инструмент, позволяющий покупателям практически мгновенно получить нужный товар. Пилотный проект стартовал в 10 регионах России, в том числе в Москве и области. В следующем году мы планируем сделать услугу доступной по всех регионах, если она будет пользоваться высоким спросом», – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.
По результатам первых дней пилота наиболее востребованными в рамках услуги стали смартфоны, беспроводные наушники и аксессуары.
Финтех сервис PayStep, на базе которого работает новая услуга МегаФона, дает возможность осуществлять продажи в формате BNPL («Buynow, paylater» / «Покупай сейчас, плати позже»). Это первое в РФ полнофункциональное решение для поддержки BNPL как в цифровых каналах, так и в салонах продаж.
Реклама
Новый стандарт: «Ростелеком» презентовал операторам-партнерам сервис для автоматизации служб поддержки15.12.2021 11:20
Телеком 15.12.2021 11:20
Жителям Волгоградской области билайн дает скидку 40% на тариф «Твое решение»15.12.2021 09:45
Телеком 15.12.2021 09:45
Жаркий финал: «Ростелеком» завершил серию турниров «Игровой» по игре World of Tanks на Юге14.12.2021 15:15
Телеком 14.12.2021 15:15
Кино в подарок: Wink продлит новогодние каникулы до лета14.12.2021 11:48
Телеком 14.12.2021 11:48
Благодаря проекту устранения цифрового неравенства мобильная связь появилась в 1 201 маломнаселенном пункте страны13.12.2021 15:46
Телеком 13.12.2021 15:46
«Ростелеком» и РЖД будут сотрудничать в сферах кибербезопасности и технологических сетей связи13.12.2021 13:12
Телеком 13.12.2021 13:12
«Ростелеком» лидирует на рынке поставщиков IaaS13.12.2021 10:18
Телеком 13.12.2021 10:18
Интеллектуальная система речевой аналитики «Ростелекома» повысит качество клиентского сервиса10.12.2021 11:37
Телеком 10.12.2021 11:37
«Ростелеком» и VEB Ventures создали СП для строительства магистральных линий связи нового поколения09.12.2021 15:50
Телеком 09.12.2021 15:50
Драмы про отношения и боевики: что волгоградцы смотрели в 2021 году08.12.2021 13:27
Телеком 08.12.2021 13:27
Wink поздравляет со 100-летием Санкт-Петербургскую филармонию и эксклюзивно показывает фильм «Соло для зала с оркестром»06.12.2021 17:35
Телеком 06.12.2021 17:35
Повышение квалификации и новые профессии – что волгоградцы изучают онлайн06.12.2021 16:44
Телеком 06.12.2021 16:44
Этичные хакеры устроили катастрофу в виртуальном городе-государстве02.12.2021 10:38
Телеком 02.12.2021 10:38
Аналитика МегаФона: в 2021 году продажи устройств для «умного дома» выросли на 34%01.12.2021 11:40
Телеком 01.12.2021 11:40
Волгоградцы считают, что благодаря мессенджерам изменилась культура общения29.11.2021 14:24
Телеком 29.11.2021 14:24
Реклама