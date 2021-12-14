Общество 14.12.2021 17:13
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14.12.2021 17:13
В детском саду №3 «Вундеркинд» города Волжского малышей с помощью веселых игр и квестов приучают беречь планету буквально с пеленок. В июле этого года дошкольное учреждение стало победителем I этапа грантового конкурса благотворительного фонда «Синара». В номинации «Родные просторы» педагоги дошкольного учреждения уверенно определи коллег из Свердловской, Оренбургской и Ростовской областей, представив на суд жюри проект «Экоспасатели». Он призван привлечь внимание людей к проблемам экологии, вовлечь детей и их родителей в акции, направленные на сохранение природы.
По условиям гранта педагоги детского сада разработали и провели более десяти различных мероприятий, нацеленных на формирование основ экологической культуры. Открыло череду акций и марафонов празднование «Всемирного дня китов и дельфинов». Вместе с воспитателями ребята рассуждали о том, как спасти животных от мусора, который попадает в моря и океаны, рисовали морских обитателей на асфальте, делали аппликации. Родители помогали развешивать на подъездах домов информационные плакаты, в которых говорилось о том, как важно сохранить биологическое разнообразие обитающих в воде животных.
С большим удовольствием воспитанники детского сада приняли участие в акции «Сдай бумагу – спаси собаку». В течение недели ребята и их родители приносили в дошкольное учреждение ненужную макулатуру: использованные листы формата А4, тетради, картон, журналы… Огромные стопки бумаги дети передали волонтерам приюта «Островок надежды» – семье Алятиных. Вот уже больше года эти неравнодушные люди сдают макулатуру в пункты приема вторсырья, а на вырученные деньги закупают корм для бездомных собак.
В начале осени в детском саду стартовал марафон «Добрые крышечки». Из бесед с воспитателями дети узнали, что отслужившие свой срок пробки от пластиковых бутылок могут принести пользу. Во-первых, из переработанного пластика можно получить новые вещи. А во-вторых, благодаря различным благотворительным фондам, деньги, собранные от реализации крышечек, идут на лечение и реабилитацию детей-инвалидов.
Раздельному сбору мусора в детском саду № 3 города Волжского уделяется большое внимание. На улице и в фойе дошкольного учреждения установлены контейнеры для сбора бумаги, пластика и батареек. Воспитатели совместно с педагогами дополнительного образования проводят экскурсии и квесты, на которых учат детей правильно сортировать отходы и объясняют, как это повлияет на состояние окружающей среды.
Одним из самых ярких событий, реализованных в рамках гранта «Синара», стал показ-дефиле костюмов из использованной бумаги. Бальные платья из газет, фраки из коробок и бумажных пакетов, шляпы и невероятные цветы из салфеток. Казалось, фантазии родителей нет предела. На красной дорожке дошкольного учреждения собрались десятки эксклюзивных моделей, которые под вспышки фотокамер с удовольствием продемонстрировали юные манекенщики. По традиции детского сада после дефиле все костюмы были направлены на дальнейшую переработку.
В рамках акции «Покормите птиц зимой» воспитатели рассказали детям, насколько важно оказывать посильную помощь птицам, зимующим в нашей местности. Горстка пшена или семечек может помочь крылатым друзьям пережить бескормицу. Вместе с родителями дети мастерили скворечники, которые были развешены на территории дошкольного учреждения.
Завершил полугодовой экологический марафон итоговый квест «Беречь природу – дело общее!». Педагоги детского сада организовали для ребят тематические станции. На каждой из них участники должны были выполнить тематические задания: больше узнать о диких и домашних животных, разложить по разным корзинкам бумагу и пластик и показать свое умение танцевать вместе с капитаном Крабом. В свободное время ребята могли ознакомиться с итоговой выставкой, на которую родители и дети представили поделки из вторичного сырья.
«Всемирный день домашних животных», «Всемирный День моря», «Международный день энергосбережения», «Всемирный день почв» – это далеко неполный список мероприятий, который детскому саду №3 в Волжском удалось реализовать в рамках гранта благотворительного фонда «Синара». Каждое из них было направлено на воспитание активной жизненной позиции у детей и их родителей, развитие гуманного отношения к природе, формирование интереса к охране окружающей среды. Участием в акциях были охвачены сотни семей города-спутника.
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