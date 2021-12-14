Дорожники предупреждают о ледяном дожде на трассах в Волгоградской области





Неблагоприятные погодные условия сегодня ожидаются на федеральных трассах А-260 Волгоград-Каменск-Шахтинский и Р-22 «Каспий» в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, на автодорогах идет ледяной дождь, местами морось и мокрый снег.

По данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, такая погода сохранится на федеральных трассах в течение суток при колебаниях температуры воздуха от +3 до -9 по Цельсию. В отдельных районах прогнозируют туман с ухудшением видимости до 100 метров.

Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. Сейчас для обработки и очистки проезжей части на всех направлениях задействовано порядка 70 единиц дорожной техники. За день израсходовано более 1000 тонн пескосоляной смеси. Количество дорожных машин регулируется согласно обстановке на трассах.

Дорожники призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим и не создавать препятствий для работы дорожной техники.







