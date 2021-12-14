В Волгограде закрылся автосалон с обманчивой рекламой

Общество 14.12.2021 13:45
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14.12.2021 13:45
Волгоградское УФАС признало недостоверной рекламу автоцентра "Росток Авто", который сообщил о прекращении своей работы в период рассмотрения этого административного дела. Как сообщили ИА "Высота 102" в антимонопольном ведомстве, автосалон открылся в 2021 году по адресу проезд Дорожников, 4.
Контекстная реклама, распространявшаяся летом этого года посредством сервисов "Яндекс. Директ" и "Google Adwords", гласила: "Росток Авто - новые авто в кредит от 0% без 1-го взноса. Акция в этом месяце: КАСКО+резина в подарок".
Ссылка в рекламе переадресовывала потребителей на сайт "Дилерского центра Росток Авто". На сайте помимо прочего были указаны логотипы 15 "банков-партнеров" автоцентра. При этом, как установил антимонопольный орган, у всех упомянутых банков кроме одного в действительности отсутствовали прямые партнерские отношения с волгоградским автомобильным центром "Росток Авто". Автоцентр работал через систему посредников - индивидуальных предпринимателей, которые выступали агентами отдельных банков.
Упомянутый в рекламе Райффайзенбанк программ автокредитования на заявленных в рекламе условиях (0%!) не имел вообще, каких-либо договоров о сотрудничестве с автоцентром "Росток Авто" не заключал. На завершающем заседании по делу представитель автоцентра сообщил, что автосалон прекратил свою работу.
Реклама признана ненадлежащей, нарушающей ряд норм закона о рекламе. Материалы дела будут переданы должностному лицу Волгоградского УФАС России для возбуждения административного производства по ч. 1. ст. 14.3 КоАП РФ в отношении рекламодателя ООО "Сапфир".
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