«Температуры не было»: скончавшаяся от коронавируса 25-летняя волгоградка не подозревала о страшной болезни
Covid-19 13.12.2021 15:12
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13.12.2021 15:12
25-летняя девушка, пополнившая печальный список жертв коронавирусной инфекции за минувшие сутки, могла не заметить болезнь из-за отсутствия температуры. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском облкомздраве, несмотря на то, что длительное время она ощущала ухудшение самочувствия, температура у нее не поднималась. Коронавирусную инфекцию у девушки обнаружили после госпитализации в инфекционный стационар. Диагноз осложнился двусторонней пневмонией. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Девушка не была привита от коронавирусной инфекции, пояснили в комитете здравоохранения. При этом хроническими заболеваниями она не страдала.
Напомним, за минувшие сутки в Волгоградской области от COVID-19 скончались еще 36 человек. Вирус стал причиной смерти уже 5047 человек.
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