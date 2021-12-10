Спорт

В Волгограде засияла гирляндами самая высокая елка

Спорт 10.12.2021 09:42
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10.12.2021 09:42


В Волгограде праздничной иллюминацией засияла самая высокая елка в городе. Как сообщает ИА «Высота 102», 22-метровое новогоднее дерево украсили светящимися гирляндами и шарами. 
Еще одну елку в настоящее время устанавливают в парке Царицынский.  Стремительно «растут» новогодние деревья и в других районах города. Так, в Александровском саду появилось 12-метровое новогоднее дерево, украшенное светодиодами золотистого цвета и красной звездой.  Ретро-елку поставили на пересечении ул. Комсомольской и проспекта им. Ленина.  В Советском районе в парке «Лесогород» специалисты муниципального учреждения установили 9-метровую елку.  В Ворошиловском районе зимнее дерево по традиции появится в сквере у Казанского собора – специалисты уже начали монтаж основания. На площади Советской рабочие вскоре приступят к украшению уже смонтированной ели.  В Дзержинском районе «засияла» площадь перед культурно-досуговым комплексом «21 век» на пересечении улиц Савкина и Республиканской, где установили шароель. 

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