В Волгограде засияла гирляндами самая высокая елка





В Волгограде праздничной иллюминацией засияла самая высокая елка в городе. Как сообщает ИА «Высота 102», 22-метровое новогоднее дерево украсили светящимися гирляндами и шарами.

Еще одну елку в настоящее время устанавливают в парке Царицынский. Стремительно «растут» новогодние деревья и в других районах города. Так, в Александровском саду появилось 12-метровое новогоднее дерево, украшенное светодиодами золотистого цвета и красной звездой. Ретро-елку поставили на пересечении ул. Комсомольской и проспекта им. Ленина. В Советском районе в парке «Лесогород» специалисты муниципального учреждения установили 9-метровую елку. В Ворошиловском районе зимнее дерево по традиции появится в сквере у Казанского собора – специалисты уже начали монтаж основания. На площади Советской рабочие вскоре приступят к украшению уже смонтированной ели. В Дзержинском районе «засияла» площадь перед культурно-досуговым комплексом «21 век» на пересечении улиц Савкина и Республиканской, где установили шароель.



