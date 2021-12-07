Волгоградские водители бастовали против агрегатора такси

Общество 07.12.2021 12:19
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07.12.2021 12:19
Сегодня волгоградские водители провели забастовку против экономической политики «Яндекс.Такси», присоединившись к требованиям своих коллег из других городов России. Как сообщили ИА «Высота 102» водители, основные требования, которые выдвигают к агрегатору – увеличение размера гарантийного суточного заработка, снижение комиссии, отображение полной информации о заказе и т.д. По словам волгоградцев, в последнее время они теряют в заработке, в том числе, как считают водители, из-за слишком низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами.
Между тем, много недовольных работой такси и среди клиентов. «Мало того, что цены на поездки на дальние расстояния поднялись в полтора-два раза, а время ожидания машин может растянуться до бесконечности. Но самое главное, что иногородние операторы плохо знают город и не могут найти нужную улицу. Если, например, нужно поехать в поселок Горьковский в Советском районе Волгограда, операторы предлагают отправиться, например, в Дубовку, где есть улица Горьковская», - рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, которые столкнулись с проблемами при вызове такси.
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