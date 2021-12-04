В Волжском набитая кошками квартира довела соседей до суда

Общество 04.12.2021 08:56
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04.12.2021 08:56
Жительница многоквартирного дома в Волжском подала в суд на соседку из-за ее кошек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волжский городской суд, женщина просила заставить хозяйку соседней квартиры привести жилое помещение в соответствие с санитарными нормами. Заявительница утверждала, что ее соседка занимается разведением кошек, которых у нее 21. В результате этого, в подъезде присутствует стойкий запах экскрементов животных, распространяющийся в соседние квартиры, нарушаются санитарные нормы. Также она утверждала, что соседка кормит кошек в подъезде и на улице.
Хозяйка «кошачьей» квартиры в свою очередь пояснила, что у нее живет не 21, а только 6 кошек, за которыми она своевременно ухаживает. Женщина отрицала, что нарушает санитарные нормы, а также наличие специфического запаха в подъезде. Суд заслушал и других соседей, которые пояснили, что им кошки жить не мешают, неприятных запахов они не ощущают.
Обратившаяся в суд волжанка не смогла представить доказательства нарушений санитарных норм соседкой. А доводы женщины о количестве содержащихся в квартире кошек, наличие запаха животных в подъезде суд посчитал необъективными. В этой связи в удовлетворении иска было отказано в полном объеме.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Автор фото: Klanneke, ru.depositphotos.com
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