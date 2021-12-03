Хватит всем: в Волгоград поступила большая партия «Спутник-Лайт»





В пункты вакцинации Волгоградской области поступило 96 600 комплектов однокомпонентной вакцины "Спутник-Лайт" - это крупнейшая поставка данного препарата в наш регион, сообщили в облкомздраве.

Защиту от COVID-19 в Волгоградской области уже получили около 80% от числа жителей, которых необходимо охватить для создания коллективного иммунитета. Первым компонентом вакцины уже привились свыше 1,27 млн человек. 69% от общего числа привитых - граждане старшего поколения и жители с хроническими заболеваниями.

Привиться можно в одном из 63-х стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках и больницах, а также в десяти центрах на площадках ТРЦ Волгограда и Волжского, в музее "Россия — моя история". Для проведения процедуры при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Отдалённые населенные пункты обслуживают 10 передвижных пунктов вакцинации, сформированы 194 мобильные бригады медиков.

Фото: администрация Волгоградской области