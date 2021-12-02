Список жертв коронавируса в Волгоградской области растет каждый день





Смертность от коронавируса в Волгоградской области остается стабильно высокой. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, за минувшие сутки в регионе скончались еще 39 человек. Всего уже 4649 жителей Волгоградской области не справились с этим заболеванием.

На этом фоне ежесуточно фиксируемая заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области постепенно снижается. Так, за минувшие сутки диагноз COVID-19 был поставлен 441 жителю региона. Это на два случая меньше, чем днем ранее.



