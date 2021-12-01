Участница проверки QR-кода у главы Роспотребнадзора в Волгограде пришла в суд в противогазе

Общество 01.12.2021 16:25
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01.12.2021 16:25
Сегодня мировой судья судебного участка №122 Центрального судебного района Волгоградской области оштрафовал на 10 тысяч рублей Оксану Саянову за нарушение пропускного режима охраняемого объекта. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальсковская, в отношении Саяновой было составлено два протокола по ч.1 ст. 20.17 КоАП РФ, по каждому ей назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.
В суд Саянова пришла в противогазе. Расположившись на скамейке женщина стала читать роман Аркадия и Бориса Стругацких "Отягощённые злом, или Сорок лет спустя". На просьбы сотрудников суда пройти в зал судебного заседания она ответила, что не имеет отношения к происходящему. Также женщина пояснила, что она "не Саянова, а Оксана, которая обладает Саяновой".
Напомним, что Саянова одна из четырех женщин, которые 19 ноября пришли в управление Роспотребнадзора, чтобы проверить паспорта и QR-коды у его сотрудников.
На прошлой неделе по таким же статьям были оштрафованы и другие участницы визита в управление Роспотребнадзора. Кроме того, двоих женщин привлекли еще за "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" по статье ч.1ст. 20.6.1 КоАП. Ранее трем женщинам были назначены штрафы в размере от 3 до 30 тысяч рублей.
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