В Волгоградской области похоронили еще 35 жертв коронавируса





В Волгоградской области не могут справиться с высокой смертностью от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, так, за минувшие сутки в регионе еще 35 человек умерли от инфекции. Всего уже 4537 жителя Волгоградской области скончались от COVID-19.

При этом суточная заболеваемость несколько снизилась. Так, за минувшие сутки стало известно еще о 450 заболевших. Ранее сообщалось о 455 новых случаях заражения коронавирусом.

Тем не менее, Волгоградская область по-прежнему остается в так называемой красной зоне и входит в число регионов России с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Регион практически ежедневно входит в число 15 субъектов России, где отмечается высокая смертность населения и большое количество выявляемых случаев заражения.