Covid-19

В Волгоградской области похоронили еще 35 жертв коронавируса

Covid-19 29.11.2021 12:10
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29.11.2021 12:10


В Волгоградской области не могут справиться с высокой смертностью от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, так, за минувшие сутки в регионе еще 35 человек умерли от инфекции. Всего уже 4537 жителя Волгоградской области скончались от COVID-19.
При этом суточная заболеваемость несколько снизилась. Так, за минувшие сутки стало известно еще о 450 заболевших. Ранее сообщалось о 455 новых случаях заражения коронавирусом.
Тем не менее, Волгоградская область по-прежнему остается в так называемой красной зоне и входит в число регионов России с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Регион практически ежедневно входит в число 15 субъектов России, где отмечается высокая смертность населения и большое количество выявляемых случаев заражения. 

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