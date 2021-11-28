Общество 28.11.2021 19:08
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28.11.2021 19:08
Арбитражный суд Волгоградской области отказал ООО «Коробейники-М» в признании собственником гаражей в Тракторозаводском районе и включении соответствующей записи в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, ранее спорные объекты, расположенные на улице Шурухина и углу улицы Ополченской, были признаны самовольными постройками. На указанной территории, согласно документам суда, находятся несколько гаражных боксов, которые ООО «Коробейники-М» еще в июле 2012 года приобрело по договору купли-продажи.
В материалах дела отмечается, что в октябре 2019 года организация направила в управление Росреестра Волгоградской области заявление (претензию) разобраться и внести в ЕГРН сведения, что собственником данных объектов является ООО «Коробейники-М». Однако им пришел письменный отказ. В ООО «Коробейники-М» посчитали его незаконным и обратились суд.
Как установлено в судебном заседании, еще в 2014 году по иску министерства по управлению государственным имуществом Волгоградской области к ООО «Коробейники-М» было принято решение о признании гаражных боксов самовольными строениями. Тогда суд постановил освободить два земельных участка и демонтировать расположенные на них строения. Постановлением Двенадцатого Арбитражного апелляционного суда решение оставлено без изменения.
«Суд приходит к выводу, что истцом выбран способ защиты нарушенного права, который фактически направлен на пересмотр вступившего в законную силу судебного акта по другому делу, а также на уклонение от его исполнения, в связи с чем, оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется», - говорится в новом решении суда.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Отметим, что «Коробейники» ранее часто упоминали в числе коммерческих организаций, контролирующих тракторный рынок Волгограда.
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