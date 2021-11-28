Общество 28.11.2021 14:03
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28.11.2021 14:03
Зону охраны объекта культурного наследия регионального значения «Место, где находился командный пункт 64-й армии генерала Шумилова М.С.» очертят в Кировском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект приказа опубликовало облкультнаследие.
Историческое место находится на территории завода им. Кирова. Здесь в период января-февраля 1943 года командный пункт был оборудован в деревоземляном убежище. В дальнейшем на этой территории были построены здания цехов завода им. Кирова. 2 февраля 1965 года на здании технологического корпуса завода им. Кирова, в настоящее время ВОАО «Химпром», была открыта мемориальная доска из белого мрамора с надписью: «Здесь в январе-феврале 1943 года находился командный пункт командующего 64-й армии». В 2009 году прокуратура внесла представление в адрес генерального директора ВОАО «Химпром» с требованием о восстановлении утраченной мемориальной доски.
Согласно документу, площадь охраняемой зоны составит 3620,9 кв.м. На ее территории будет запрещено строительство капитальных объектов, а также размещение некапитальных строений и сооружений. Не допускается реконструкция и прокладка новых инженерных коммуникаций и сооружений наземным и надземным способами, включая размещение высоковольтных линий электропередач и вышек сотовой связи, размещение парковок, установка всех видов рекламных конструкций, замусоривание территории, складирование пожароопасных и взрывоопасных материалов. Допускаются работы по сохранности объекта культурного наследия, работ по берегоукреплению и озеленению.
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