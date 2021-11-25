Опасный вирус нашли у коров на ферме в Волгоградской области





Карантин по лейкозу объявили в рабочем поселке Чернышковский, где на территории животноводческого хозяйства произошла вспышка заболевания, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет ветеринарии Волгоградской области.

Так, с 23 ноября на территории эпизодических очагов запрещено лечить и пасти скот, вывозить с территории ферм животных, корма, инвентарь. Запрещается также использовать молоко от больных животных за исключением прокипяченного внутри хозяйства для кормления телят, и принимать на фермах посторонних лиц. Специалисты ветеринарной службы Чернышковского района работают над ликвидацией очага, чтобы не допустить распространение опасного заболевания.

Лейкоз крупного рогатого скота – вялотекущее онкологическое заболевание опухолевой природы. Патология характеризуется поражением кроветворной системы, лимфоцитозом, возникновением новообразований. Молоко больных коров содержит канцерогенные вещества, которые могут запустить опухолевый процесс у человека.







