Кабинеты волгоградских следователей отмоют от COVID-19

Общество 23.11.2021 16:52
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23.11.2021 16:52
СУ СК по Волгоградской области выбрало поставщика услуг по дезинфекции и профилактики обработки помещений от COVID-19. Об этом сообщает ИА «высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов. Это дело доверят индивидуальному предпринимателю Кумурзиновой А.Г., которая предложила самую низкую цену – около 171 тысячи рублей. При этом начальная стоимость контракта составляла более 700 тысяч рублей.
Согласно техническому заданию, исполнитель должен будет продезинфицировать кабинеты регионального управления следственного комитета на ул. Коммунистической, 11, Коммунистической, 64а, ул. Мира, 6, ул. Мира, 24а, а также во всех следственных отделах Волгограда и области. Так, по шесть раз будут обработаны помещения трех зданий следственного управления, по пять – районные отделы Волгограда и по четыре – отделы, расположенные в районах области. Генеральная зачистка должна быть закончена к концу года.
К исполнителю предъявляется ряд требований. Так, услуги должны быть оказаны высококвалифицированным персоналом, прошедшим соответствующую подготовку, а все препараты иметь сертификаты и разрешения для применения. При этом, подчеркивается в документации, «проведение мероприятий должно гарантированно обеспечивать отсутствие вредоносных вирусов и бактерий».
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