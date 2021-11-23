Общество

Кабинеты волгоградских следователей отмоют от COVID-19

Общество 23.11.2021 16:52
0
23.11.2021 16:52


СУ СК по Волгоградской области выбрало поставщика услуг по дезинфекции и профилактики обработки помещений от COVID-19. Об этом  сообщает ИА «высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов. Это дело доверят индивидуальному предпринимателю Кумурзиновой А.Г., которая предложила самую низкую цену – около 171 тысячи рублей. При этом начальная стоимость контракта составляла более 700 тысяч рублей. 
Согласно техническому заданию, исполнитель должен будет продезинфицировать кабинеты регионального управления следственного комитета на ул. Коммунистической, 11, Коммунистической, 64а, ул. Мира, 6, ул. Мира, 24а, а также во всех следственных отделах Волгограда и области. Так, по шесть раз будут обработаны помещения трех зданий следственного управления, по пять – районные отделы Волгограда и по четыре – отделы, расположенные в районах области. Генеральная зачистка должна быть закончена к концу года. 
К исполнителю предъявляется ряд требований. Так, услуги должны быть оказаны высококвалифицированным персоналом, прошедшим соответствующую подготовку, а все препараты иметь сертификаты и разрешения для применения. При этом, подчеркивается в документации, «проведение мероприятий должно гарантированно обеспечивать отсутствие вредоносных вирусов и бактерий».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
23.11.2021 17:40
Общество 23.11.2021 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2021 16:02
Общество 23.11.2021 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2021 13:33
Общество 23.11.2021 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2021 12:31
Общество 23.11.2021 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2021 10:36
Общество 23.11.2021 10:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
23.11.2021 10:31
Общество 23.11.2021 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2021 10:19
Общество 23.11.2021 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
23.11.2021 08:55
Общество 23.11.2021 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2021 19:52
Общество 22.11.2021 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2021 17:54
Общество 22.11.2021 17:54
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2021 16:45
Общество 22.11.2021 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2021 16:37
Общество 22.11.2021 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2021 16:16
Общество 22.11.2021 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2021 16:04
Общество 22.11.2021 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
22.11.2021 15:38
Общество 22.11.2021 15:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:45
«Имею волю»: волгоградку оштрафовали за попытку проверить QR-код у руководителя РоспотребнадзораСмотреть фотографии
18:06
Волгоградское МУП распродает активыСмотреть фотографии
17:57
Экс-директору элеватора в Волгоградской области дали 7 лет за 320 миллионов ущербаСмотреть фотографии
17:40
В 2022 году из Волгограда в Воронеж полетят самолетыСмотреть фотографии
16:52
Кабинеты волгоградских следователей отмоют от COVID-19Смотреть фотографии
16:46
ВТЗ стал победителем национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021»Смотреть фотографии
16:02
Крупная партия школьных автобусов уехала в районы Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:02
ŠKODA KAROQ: успешный представитель модельного ряда маркиСмотреть фотографии
15:38
После ухода главы района Волгоградской области на чиновников накопали много делСмотреть фотографии
14:46
Противниц QR-кодов осудят за вторжение в здание Роспотребнадзора в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:37
Волгоградские полицейские настигли «карманников» в коттедже за высоким забором в Тамбове (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Бастрыкин поручил следователем разобраться с закрытием филиала онкодиспансера в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:26
250 тысяч призов ждут клиентов «Ростелекома» в новой онлайн-игре TycoonСмотреть фотографии
12:52
В Волгоградской области не удается переломить ситуацию с коронавирусомСмотреть фотографии
12:31
Тепло в здание администрации района в Волгоградской области подавали по бесхозной трубеСмотреть фотографии
11:14
Электричку «Волжский-Волгоград» отменили из-за инцидента на путяхСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде пассажирка частного такси повредила машину вместо оплаты проездаСмотреть фотографии
10:54
Рыбака поймали на взятке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде построят новый крытый каток для фигуристов и хоккеистовСмотреть фотографии
10:28
Пожилой водитель сбил пенсионерку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:19
Ковид погубил владельцев известного в Волгоградской области фермерского хозяйстваСмотреть фотографии
09:57
Ударившего пенсионера топором по голове мужчину задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:55
Волгоградстат подсчитал жилые дома вместе с дачамиСмотреть фотографии
19:52
Проблемную стройку детсада под Волгоградом «контролирует» рыжий песСмотреть фотографии
19:33
В Волгограде ищут очевидцев ДТП с раненым ребенкомСмотреть фотографии
17:54
Райотдел полиции в Волгоградской области возглавил опытный подполковникСмотреть фотографии
17:50
Вратарь волгоградского «Ротора» выбыл из строя после травмыСмотреть фотографии
16:45
Дороги Волгоградской области в ночь на 23 ноября покроются снежно-ледяной коркойСмотреть фотографии
16:37
На новогодних подарках для волгоградских детей сэкономили 2 миллиона рублейСмотреть фотографии
16:16
Учебный процесс из-за вирусов прерван в 21 учреждении Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 