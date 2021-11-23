Ковид погубил владельцев известного в Волгоградской области фермерского хозяйства

Общество 23.11.2021 10:19
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23.11.2021 10:19
Под Волгоградом простились со старейшим овощеводом Валентиной Ивановной Козионовой. О безвременной кончине известного в Среднеахтубинском районе овощевода сообщили ИА «Высота 102» в комитете сельского хозяйства Волгоградской области. Валентина Ивановна была одним из немногих в регионе женщин-фермеров, основав свое хозяйство «Ударник-2» по выращиванию овощей вместе со своим супругом в далекие 90-е годы. С годами хозяйство стало одним из самых успешных в сфере овощеводства. После смерти мужа Валентине Ивановне начал помогать ее сын Виктор. В фермерском хозяйстве применяли методики сухого и орошаемого земледелия, энергосберегающие технологии, использовали современную технику, строили производственные помещения. Однако в октябре этого года Виктор умер от ковида. Страшная потеря, с которой Валентина Ивановна так и не смогла смириться, сильно подкосила ее здоровье. И на днях ее не стало.
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