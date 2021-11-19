Общество 19.11.2021 12:32
0
19.11.2021 12:32
Выставка, посвященная мужеству и героизму сотрудников НКВД в период битвы на Волге, открылась в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде. В экспозиции представлены фотографии, личные вещи, награды, а также образцы обмундирования, снаряжения и вооружения сотрудников НКВД, в том числе, начальника Управления НКВД по Сталинградской области А. И. Воронина и командира 10-й дивизии войск НКВД А. А. Сараева, сообщили в музее-панораме.
Выставка под названием «Щит и меч Сталинграда: органы НКВД на защите города» приурочена к 79-ой годовщине начала контрнаступления советских под Сталинградом. Посетителям расскажут о неоценимом вкладе сотрудников внутренних дел в разгроме немецко-фашистских войск в сталинградском сражении. А также о героизме, стойкости и мужестве 10-дивизии войск НКВД, которая первая приняла на себя натиск гитлеровских войск, пытавшихся пройти к Волге. Сотрудникам спецслужб удалось выдержать удар и задержать врага до подхода основных частей Красной Армии, несмотря на большие потери и превосходство сил противника.
Также в отдельном разделе выставки посетители смогут познакомиться с уникальными материалами - донесениями, сообщениями, справками, касающимися положения в городе на Волге в период уличных боев в сентябре-октябре 1942 года. Документы предоставлены архивом Управления ФСБ России по Волгоградской области.
Реклама
В Волжском объявили карантин в морозилке из-за зараженных пельменей19.11.2021 13:59
Общество 19.11.2021 13:59
Уволенным сотрудникам волгоградской компании "Радеж" пообещали новую работу19.11.2021 11:57
Общество 19.11.2021 11:57
ВТБ передал новое оборудование детской областной больнице и перинатальному центру № 2 в Волгограде19.11.2021 10:36
Общество 19.11.2021 10:36
Владимир Путин наградил медалью волгоградца-нефтяника19.11.2021 10:33
Общество 19.11.2021 10:33
В Волгоградской области отмечают 79-годовщину контрнаступления под Сталинградом19.11.2021 10:24
Общество 19.11.2021 10:24
Администрацию Волгоградской области покинул еще один чиновник19.11.2021 09:55
Общество 19.11.2021 09:55
Часть города Волгоградской области осталась без воды из-за порыва на сетях19.11.2021 08:11
Общество 19.11.2021 08:11
Часть довоенного дома в Волгограде вымерзла и покрылась плесенью после капремонта18.11.2021 19:39
Общество 18.11.2021 19:39
В Волгограде накажут владельца автосервиса на территории бывшей психбольницы18.11.2021 17:48
Общество 18.11.2021 17:48
В Волгоградской области подешевели туалетная бумага и мыло18.11.2021 17:34
Общество 18.11.2021 17:34
«Ситиматик-Волгоград» предупреждает: судебные приставы взыщут долги за услугу ТКО принудительно18.11.2021 16:25
Общество 18.11.2021 16:25
В Москве не смогли спасти больного коронавирусом волгоградца за 1,5 миллиона рублей18.11.2021 16:23
Общество 18.11.2021 16:23
Жителей в Волгоградской области избавили от проблем с ржавой башней18.11.2021 15:19
Общество 18.11.2021 15:19
Стоянку неандертальцев перекопали в балке Сухая Мечетка в Волгограде18.11.2021 15:12
Общество 18.11.2021 15:12
В Волгограде изменили маршрут автобуса №98 до Жилгородка18.11.2021 14:26
Общество 18.11.2021 14:26
Реклама