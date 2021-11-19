



Выставка, посвященная мужеству и героизму сотрудников НКВД в период битвы на Волге, открылась в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде. В экспозиции представлены фотографии, личные вещи, награды, а также образцы обмундирования, снаряжения и вооружения сотрудников НКВД, в том числе, начальника Управления НКВД по Сталинградской области А. И. Воронина и командира 10-й дивизии войск НКВД А. А. Сараева, сообщили в музее-панораме.





Выставка под названием «Щит и меч Сталинграда: органы НКВД на защите города» приурочена к 79-ой годовщине начала контрнаступления советских под Сталинградом. Посетителям расскажут о неоценимом вкладе сотрудников внутренних дел в разгроме немецко-фашистских войск в сталинградском сражении. А также о героизме, стойкости и мужестве 10-дивизии войск НКВД, которая первая приняла на себя натиск гитлеровских войск, пытавшихся пройти к Волге. Сотрудникам спецслужб удалось выдержать удар и задержать врага до подхода основных частей Красной Армии, несмотря на большие потери и превосходство сил противника.

Также в отдельном разделе выставки посетители смогут познакомиться с уникальными материалами - донесениями, сообщениями, справками, касающимися положения в городе на Волге в период уличных боев в сентябре-октябре 1942 года. Документы предоставлены архивом Управления ФСБ России по Волгоградской области.











