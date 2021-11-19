Общество

В Волгограде покажут оружие и обмундирование сотрудников спецслужб времен ВОВ

Общество 19.11.2021 12:32
0
19.11.2021 12:32


Выставка, посвященная мужеству и героизму сотрудников НКВД в период битвы на Волге, открылась в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде. В экспозиции представлены фотографии, личные вещи, награды, а также образцы обмундирования, снаряжения и вооружения сотрудников НКВД, в том числе, начальника Управления НКВД по Сталинградской области А. И. Воронина и командира 10-й дивизии войск НКВД А. А. Сараева, сообщили в музее-панораме. 

Выставка под названием «Щит и меч Сталинграда: органы НКВД на защите города» приурочена к 79-ой годовщине начала контрнаступления советских под Сталинградом. Посетителям расскажут о неоценимом вкладе сотрудников внутренних дел в разгроме немецко-фашистских войск в сталинградском сражении. А также о героизме, стойкости и мужестве 10-дивизии войск НКВД, которая первая приняла на себя натиск гитлеровских войск, пытавшихся пройти к Волге. Сотрудникам спецслужб удалось выдержать удар и задержать врага до подхода основных частей Красной Армии, несмотря на большие потери и превосходство сил противника. 
Также в отдельном разделе выставки посетители смогут познакомиться с уникальными материалами - донесениями, сообщениями, справками, касающимися положения в городе на Волге в период уличных боев в сентябре-октябре 1942 года. Документы предоставлены архивом Управления ФСБ России по Волгоградской области.

 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
19.11.2021 13:59
Общество 19.11.2021 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2021 11:57
Общество 19.11.2021 11:57
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2021 10:36
Общество 19.11.2021 10:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.11.2021 10:33
Общество 19.11.2021 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2021 10:24
Общество 19.11.2021 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2021 09:55
Общество 19.11.2021 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2021 08:11
Общество 19.11.2021 08:11
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2021 19:39
Общество 18.11.2021 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2021 17:48
Общество 18.11.2021 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2021 17:34
Общество 18.11.2021 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2021 16:25
Общество 18.11.2021 16:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.11.2021 16:23
Общество 18.11.2021 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2021 15:19
Общество 18.11.2021 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2021 15:12
Общество 18.11.2021 15:12
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2021 14:26
Общество 18.11.2021 14:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:07
«Сады Придонья» инвестировали 5 млн рублей в безопасность сотрудниковСмотреть фотографии
14:36
Депутаты гордумы выбрали Владимира Марченко главой ВолгоградаСмотреть фотографии
13:59
В Волжском объявили карантин в морозилке из-за зараженных пельменейСмотреть фотографии
12:40
Семьи с детьми и предприниматели получат новые налоговые льготыСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде покажут оружие и обмундирование сотрудников спецслужб времен ВОВСмотреть фотографии
12:20
Количество заразившихся коронавирусом в Волгоградской области стабильно снижаетсяСмотреть фотографии
11:57
Уволенным сотрудникам волгоградской компании "Радеж" пообещали новую работуСмотреть фотографии
11:34
Массовое производство суррогатных коктейлей прикрыли в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
Волгоградца заключили в СИЗО за оскорбительные надписи на памятникеСмотреть фотографии
10:36
ВТБ передал новое оборудование детской областной больнице и перинатальному центру № 2 в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:33
Владимир Путин наградил медалью волгоградца-нефтяникаСмотреть фотографии
10:24
В Волгоградской области отмечают 79-годовщину контрнаступления под СталинградомСмотреть фотографии
09:55
Администрацию Волгоградской области покинул еще один чиновникСмотреть фотографии
09:44
Профессор ВолгГМУ рассказала, как волгоградкам сохранить беременность в пандемиюСмотреть фотографии
09:32
Квартет браконьеров задержан за вылов 208 кг рыбы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:28
В России повысят прожиточный минимум, МРОТ и, возможно, пенсииСмотреть фотографии
08:11
Часть города Волгоградской области осталась без воды из-за порыва на сетяхСмотреть фотографии
08:09
Жителей шести районов Волгоградской области временно прикрепили к налоговой в ВолжскомСмотреть фотографии
19:39
Часть довоенного дома в Волгограде вымерзла и покрылась плесенью после капремонтаСмотреть фотографии
19:24
Экс-главный тренер волгоградского «Ротора»: «Эта лодка давно затонула»Смотреть фотографии
18:00
Пожилые волгоградцы штурмуют пункты вакцинацииСмотреть фотографии
17:48
В Волгограде накажут владельца автосервиса на территории бывшей психбольницыСмотреть фотографии
17:34
В Волгоградской области подешевели туалетная бумага и мылоСмотреть фотографии
17:14
В парке Волгограда похитили 20 кустов розСмотреть фотографии
17:07
Всплеск мошенничеств с регистрацией фирм-однодневок отмечают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:46
Синхронный пируэт двух иномарок под Волгоградом попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:23
В Москве не смогли спасти больного коронавирусом волгоградца за 1,5 миллиона рублейСмотреть фотографии
15:37
Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
15:19
Жителей в Волгоградской области избавили от проблем с ржавой башнейСмотреть фотографии
15:12
Стоянку неандертальцев перекопали в балке Сухая Мечетка в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 