Общество 19.11.2021 10:24
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19.11.2021 10:24
Сегодня в Волгоградской области отмечают 79-ю годовщину начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Как сообщили в администрации региона, памятные мероприятия проходят с утра в Калачевском районе, где находится монумент "Соединение фронтов". Губернатор Андрей Бочаров с депутатами и представителями ветеранских организаций почтили память защитников Сталинграда. Они возложили цветы и венки к памятнику "Соединение фронтов" в поселке Пятиморск и к стеле "Город воинской славы" в Калаче-на-Дону. Указом президента РФ это звание было присвоено городу Калач-на-Дону в 2017 году. Вскоре был установлен и памятный знак с изображением герба города и текстом Указа президента РФ о присвоении звания "Город воинской славы".
Торжественные мероприятия, посвященные 79-ой годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, сегодня пройдут и в городе-герое Волгограде. Напомним, что в этот день - 19 ноября 1942 года - был дан старт операции "Уран", которая навсегда вошла в историю.
Справка: Калач-на-Дону сыграл большую роль в Сталинградской битве. 19 ноября 1942 года началась контрнаступательная операция советских войск под кодовым названием "Уран". 23 ноября в Калачевском районе у поселка Пятиморск войска Сталинградского, Донского и Юго-Западного фронтов соединились, замкнув в кольцо окружения 330 тысяч солдат вермахта и стран-союзников фашистской Германии. 2 февраля 1943 года Сталинградская битва завершилась полной победой Красной Армии.
Фото: администрация Волгоградской области
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