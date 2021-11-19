Общество 19.11.2021 08:11
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19.11.2021 08:11
В Михайловке Волгоградской области из-за порыва водопроводной сети на ул. Крупской, который произошел накануне, сегодня с утра и до пяти вечера будет прекращена подача ресурса. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Михайловки, отключения коснутся потребителей в поселках Себрово и Новостройка. Также без воды останутся школа №11, детский сад «Колокольчик», котельная ООО «МТХ» и гостиница «Жемчужина».
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