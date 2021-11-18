Из Волгограда откроют прямые авиарейсы в Узбекистан





C 7 декабря самолеты авиакомпании S7 Airlines начнут выполнять вылеты в Узбекистан из аэропорта Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе аэропорта, для вылета в город Фергана необходимо предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Тест должен быть сделан не менее чем за 72 часа до въезда в страну.

Самолеты в Узбекистан будут вылетать из волгоградского аэропорта один раз в неделю - по вторникам. Вылет запланирован на 06:25, прилет обратно в Волгоград - в 15:40. Время перелета составит 3 часа 35 минут. Обслуживать пассажиров будет комфортабельный Airbus 320 на 174 места. Перелеты будут возможны до 22 марта 2022 года.







