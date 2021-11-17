От коронавируса скончался артист музыкального театра в Волгограде

Общество 17.11.2021 16:48
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17.11.2021 16:48
На 55-ом году жизни скончался артист оркестра Волгоградского музыкального театра Борис Филатов. По данным ИА "Высота 102", музыкант не смог перенести осложнений от коронавирусной инфекции.
Борис Филатов бессменно проработал в Волгоградском музыкальном театре с 1993 года. Он выступал солистом оркестра, концертмейстером группы тромбонов - им сыгран весь репертуар спектаклей театра от классики до современности. Он был одним из ведущих солистов-инструменталистов Волгограда, на постоянной основе сотрудничал с Волгоградским концертным оркестром духовых инструментов и оркестром Волгоградского военного гарнизона.
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