Две ленивые УК лишают лицензий в Волгограде





На заседании лицензионной комиссии Волгоградской области принято решение о запуске процесса аннулирования лицензий сразу у двух управляющих организаций. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной госжилинспекции, ООО «УК «Жилищный стандарт» и ООО «УК Управление жилым фондом» вызывали массу нареканий у жильцов и органов госжилнадзора, наказывались штрафами, а также были уличены в неоднократном уклонении от проверок.

За серьёзные нарушения «Жилищный стандарт» ранее лишили права обслуживать 38 многоквартирных домов, а «Управление жилым фондом» - 16. Общая площадь исключённых домов составила свыше 15% от находившихся в управлении данными организациями, что и послужило поводом для запуска процедуры аннулирования лицензии.

Ранее, напомним, жители Кировского и Тракторозаводского районов Волгограда, чьи дома находились в управлении «Жилищного стандарта», неоднократно жаловались на отсутствие уборки подъездов, придомовой территории, на невозможность вызвать аварийную бригаду и т.д.



