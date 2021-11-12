



5 октября стартовал Всероссийский конкурс «Лучшая столовая школы». Волгоградский регион представляет МОУ гимназия № 12 Краснооктябрьского района. Соответствующее решение принято по итогам муниципального и регионального отборочных этапов.

Гимназия №12 – это первая в городе столовая, в которой реализован проект «Школьное кафе». За счет оператора питания компании “Виво Маркет” на базе гимназии отработаны новые концепты в сфере социального питания:

-Линия раздачи по типу «шведского стола». Она дала возможность увеличить проходимость за счет уже установленных на ней блюд, которые постоянно подогреваются.

-Раздача еды на подносах позволила организовать зону для сбора грязной посуды. Дети относят подносы с посудой на специальные шпильки, которые сразу увозят в моечную зону

-Система безналичной оплаты. Это инструмент позволил ускорить обслуживание школьников.

-QR код на продукции, который помогает перейти на страницу оператора питания и написать ему обратную связь напрямую.

Повара гимназии представили на суд жюри два вида комплексных обедов, состоящих из холодной закуски, первого блюда, горячего и напитка. Первый вариант - наваристый борщ, макароны фарфалле с нежнейшими фрикадельками под сливочным соусом, зеленым горошком, печеньем и компотом. Второй вариант - гороховый суп, стожка с рисом, соленым огурцом, пирожком с вишней и напитком из яблок. Эти виды школьного меню можно приобрести за родительскую плату в любой из школ Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Ворошиловского и Красноармейского районов.





Блюда - конкурсанты выбирались по итогам дегустации, в которой принимали участие школьники, их родители и педагоги гимназии.

Владислав Захаров, 8б класс, Гимназия №12: "Мне больше всего понравился второй обед. Очень понравилась стожка. Из первого комплексного обеда больше всего понравился борщ. Он был очень вкусным и напомнил домашнюю еду".

Юлия Гордеева, мама учащегося 3д класса, Гимназии №12: "Мне очень понравилось первое блюдо. Борщ был действительно приготовлен по – домашнему. Просто супер! В целом все блюда были вкусные и мне кажется, что этого достаточно для того, чтобы полноценно пообедать".

Надежда Бородина, педагог, Гимназии №12: "Питание сбалансированное, очень полезное, как для начальной школы, так и для старшеклассников. Мы попробовали два варианта школьных обедов. Всё было очень вкусно. Понравилась стожка, думаю, что деткам тоже нравится такое меню.

В разделе десерты конкурсанты представили хит школьных завтраков – запеканку рисовую с творогом. Это блюдо есть в основном школьном меню, утвержденном в Волгограде в начале прошлого учебного года".