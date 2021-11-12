Общество

Первое в регионе школьное кафе представляет Волгоград на Всероссийском конкурсе

Общество 12.11.2021 12:09 Новости компаний
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12.11.2021 12:09 Новости компаний


5 октября стартовал Всероссийский конкурс «Лучшая столовая школы». Волгоградский регион представляет МОУ гимназия № 12 Краснооктябрьского района. Соответствующее решение принято по итогам муниципального и регионального отборочных этапов.
Гимназия №12 – это первая в городе столовая, в которой реализован проект «Школьное кафе». За счет оператора питания компании “Виво Маркет” на базе гимназии отработаны новые концепты в сфере социального питания:
-Линия раздачи по типу «шведского стола». Она дала возможность увеличить проходимость за счет уже установленных на ней блюд, которые постоянно подогреваются.
-Раздача еды на подносах позволила организовать зону для сбора грязной посуды. Дети относят подносы с посудой на специальные шпильки, которые сразу увозят в моечную зону
-Система безналичной оплаты. Это инструмент позволил ускорить обслуживание школьников.
-QR  код на продукции, который помогает перейти на страницу оператора питания и написать ему обратную связь напрямую.
Повара гимназии представили на суд жюри два вида комплексных обедов, состоящих из холодной закуски, первого блюда, горячего и напитка. Первый вариант - наваристый борщ, макароны фарфалле с нежнейшими фрикадельками под сливочным соусом, зеленым горошком, печеньем и компотом. Второй вариант - гороховый суп, стожка с рисом, соленым огурцом, пирожком с вишней и напитком из яблок. Эти виды школьного меню можно приобрести за родительскую плату в любой из школ Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Ворошиловского и Красноармейского районов.  

Блюда - конкурсанты выбирались по итогам дегустации, в которой принимали участие школьники, их родители и педагоги гимназии. 
Владислав Захаров,  8б класс, Гимназия №12: "Мне больше всего понравился второй обед. Очень понравилась стожка. Из первого комплексного обеда больше всего понравился борщ. Он был очень вкусным и напомнил домашнюю еду".
Юлия Гордеева,  мама учащегося 3д класса, Гимназии №12: "Мне очень понравилось первое блюдо. Борщ был действительно приготовлен по – домашнему.  Просто супер! В целом все блюда были вкусные и мне кажется, что этого достаточно для того, чтобы полноценно пообедать".  
Надежда Бородина, педагог, Гимназии №12: "Питание сбалансированное, очень полезное, как для начальной школы, так и для старшеклассников. Мы попробовали два варианта школьных обедов. Всё было очень вкусно. Понравилась стожка, думаю, что деткам тоже нравится такое меню.
В разделе десерты конкурсанты представили хит школьных завтраков – запеканку рисовую с творогом. Это блюдо есть в основном школьном меню, утвержденном в Волгограде в начале прошлого учебного года". 
Победитель федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая столовая школы» будет назван в декабре. Предполагается, что конкурс выявит лучшие модели организации горячего питания школьников на федеральном уровне, а также повысит престиж профессии повара и стимулирует творческий подход к организации школьного питания.

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