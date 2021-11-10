Общество

Волгоградские полицейские встретили свой праздник с ключами от новых служебных авто

Общество 10.11.2021 15:06
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10.11.2021 15:06




Ключи от 58 новых служебных автомобилей Hyundai Solaris вручил сотрудникам ГИБДД и отделов полиции начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант Александр Кравченко. Оборудованный транспорт будет использоваться для обслуживания федеральных трасс региона и в крупных муниципальных образованиях.

«Главное наше богатство – это кадры, который добросовестно служит на волгоградской земле, и важно, чтобы они были обеспечены хорошей техникой, – отметил Кравченко на торжественной церемонии, приуроченной к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел. – Уверен, что пополнение автопарка волгоградской госавтоинспекции позволит повысить безопасность дорожного движения на дорогах Волгоградской области».

До вручения ключей начальник Главка, начальник Волгоградской академии МВД Владимир Третьяков, председатель Совета ветеранов МВД Валентин Кантемиров и личный состав почтили память полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. Совместно с кадетами полицейских классов и ветеранами руководство областного ГУ МВД также возложило цветы к подножию монумента на площади Чекистов в память о погибших воинах 10-й стрелковой дивизии НКВД.

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