Волгоградцы жалуются на «обнуленные» сертификаты о прививках





Волгоградцы, столкнувшиеся с неожиданным сокращением срока действия сертификатов о прививках, направляют массовые жалобы на сайт госуслуг. Как рассказали ИА «Высота 102» возмущенные жители, сегодня они с удивлением обнаружили, что срок действия их сертификатов о вакцинации сократился с года до полугода. Впрочем, у некоторых пользователей ресурса информацию уже подправили.

В федеральном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что произошедшее является сбоем в работе портала госуслуг. Восстановить прежние сроки действия сертификатов планируется в течение сегодняшнего дня.

Ранее, напомним, сообщалось, что с 8 ноября в России начинают действовать новые сертификаты о вакцинации. Документ будет представлен в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Сертификат будет содержать QR-код и сведения о вакцинации, ревакцинации, для переболевших – информацию о перенесенном COVID-19, а также о наличии медицинских противопоказаний.



