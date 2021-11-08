Волгоградцы жалуются на «обнуленные» сертификаты о прививках

Общество 08.11.2021 10:45
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08.11.2021 10:45
Волгоградцы, столкнувшиеся с неожиданным сокращением срока действия сертификатов о прививках, направляют массовые жалобы на сайт госуслуг. Как рассказали ИА «Высота 102» возмущенные жители, сегодня они с удивлением обнаружили, что срок действия их сертификатов о вакцинации сократился с года до полугода. Впрочем, у некоторых пользователей ресурса информацию уже подправили.
В федеральном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что произошедшее является сбоем в работе портала госуслуг. Восстановить прежние сроки действия сертификатов планируется в течение сегодняшнего дня.
Ранее, напомним, сообщалось, что с 8 ноября в России начинают действовать новые сертификаты о вакцинации. Документ будет представлен в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Сертификат будет содержать QR-код и сведения о вакцинации, ревакцинации, для переболевших – информацию о перенесенном COVID-19, а также о наличии медицинских противопоказаний.
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