Общество

В Волгоградской области тарифы на коммуналку в 2022 году повысятся в среднем на 4%

Общество 08.11.2021 10:30
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08.11.2021 10:30


Правительство РФ утвердило средние индексы изменения коммунальной платы граждан для каждого региона в 2022 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, для Волгоградской области среднее изменение стоимости коммунальных услуг с 1 июля следующего года составит 4%, как и в 2020-м, и в 2021 годах. Для жителей Краснодарского края и республики Калмыкия стоимость коммунальных услуг в будущем году вырастет в среднем на 4,2%, в Астраханской области – на 5%. В некоторых субъектах РФ – до 6,5 %. В Саратовской области предельный индекс установлен на уровне 5%, Ростовской – на уровне 3,8%. Среди российских регионов самое высокое значение предельного индекса изменения платы за ЖКХ будет действовать в Чечне  – 6,5%, а самое низкое – в Свердловской области. 
При этом для каждого региона определена величина предельно допустимого отклонения от среднего индекса. Для Волгоградской области она составляет 2,4 %. Предельные индексы изменения стоимости коммунальных услуг по каждому муниципальному образованию Волгоградской области утверждаются ежегодно с учетом среднего индекса и отклонения, а также с учетом прогноза социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.  
До конца декабря изменения тарифов по каждому муниципальному образованию и по каждому виду коммунальных услуг будут утверждены на коллегиях комитета тарифного регулирования Волгоградской области с участием общественников и экспертов.
Напомним, средние индексы изменения платы за ЖКХ меняются в России раз в год - с 1 июля. 

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