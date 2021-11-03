Житель Калмыкии купил часть здания клиники пластической хирургии в Волгограде





Часть земельного участка и здания клиники пластической хирургии «Ассоль» в Ворошиловском районе Волгограда продали за 21,5 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные результаты торгов, покупаем стал Александр Калмыков, зарегистрированный в поселке Большой Царын в Калмыкии. Индивидуальный предприниматель предложил самую высокую цену за лот, который изначально был выставлен на торги за 29,9 миллиона рублей. Примечательно, что подведение итогов торгов, которые прошли еще в августе, было приостановлено по решению суда. Результаты подвели лишь в конце октября текущего года.

Одним лотом, напомним, продавалось 58/341 доли нежилого здания (оздоровительно-досуговый центр) площадью 3849,6 кв.м и 58/341 доли земельного участка площадью 1680 кв.м. на улице Академическая, 2.

Как ранее сообщало информагентство, арбитражный суд Волгоградской области признал ООО «Клиника пластической хирургии «Ассоль» несостоятельным (банкротом). В отношении должника открыта процедура конкурсного производства. Требования кредиторов составляют в общей сумме 21,7 миллиона рублей, из которых 14,3 миллиона - долг перед Межрайонной ИФНС России № 2 по Волгоградской области. С иском о признании клиники банкротом выступил налоговый орган.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем общества (100% доли) является Надежда Федоровна Саромыцкая. Конкурсным управляющим утверждена Орлова Наталья Викторовна.

Фото: скриншот Яндекс.Карты.