Житель Калмыкии купил часть здания клиники пластической хирургии в Волгограде

Общество 03.11.2021 18:01
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03.11.2021 18:01
Часть земельного участка и здания клиники пластической хирургии «Ассоль» в Ворошиловском районе Волгограда продали за 21,5 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные результаты торгов, покупаем стал Александр Калмыков, зарегистрированный в поселке Большой Царын в Калмыкии. Индивидуальный предприниматель предложил самую высокую цену за лот, который изначально был выставлен на торги за 29,9 миллиона рублей. Примечательно, что подведение итогов торгов, которые прошли еще в августе, было приостановлено по решению суда. Результаты подвели лишь в конце октября текущего года.
Одним лотом, напомним, продавалось 58/341 доли нежилого здания (оздоровительно-досуговый центр) площадью 3849,6 кв.м и 58/341 доли земельного участка площадью 1680 кв.м. на улице Академическая, 2.
Как ранее сообщало информагентство, арбитражный суд Волгоградской области признал ООО «Клиника пластической хирургии «Ассоль» несостоятельным (банкротом). В отношении должника открыта процедура конкурсного производства. Требования кредиторов составляют в общей сумме 21,7 миллиона рублей, из которых 14,3 миллиона - долг перед Межрайонной ИФНС России № 2 по Волгоградской области. С иском о признании клиники банкротом выступил налоговый орган.
Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем общества (100% доли) является Надежда Федоровна Саромыцкая. Конкурсным управляющим утверждена Орлова Наталья Викторовна.
Фото: скриншот Яндекс.Карты.
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