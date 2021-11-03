В Волгоградской области обобрали памятник налоговому инспектору

Фото Типичный Урюпинск ВК.
Общество 03.11.2021 09:14
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03.11.2021 09:14
Фото Типичный Урюпинск ВК.
В Урюпинске Волгоградской области неизвестные похитили табличку, установленную на памятнике налоговому инспектору. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, вместо нее на памятнике теперь – пустая рамка. На похищенной табличке были выбиты такие слова – «Значительный приходит прок, когда налоги платишь в срок».Напомним, памятник налоговому инспектору был установлен в Урюпинске в 2018 году. Он был одной из достопримечательностей столицы российской провинции наряду с памятниками козе, героям рассказов Шолохова и т.д.
Фото Типичный Урюпинск ВК.
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