В Волгоградской области обобрали памятник налоговому инспектору





В Урюпинске Волгоградской области неизвестные похитили табличку, установленную на памятнике налоговому инспектору. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, вместо нее на памятнике теперь – пустая рамка. На похищенной табличке были выбиты такие слова – «Значительный приходит прок, когда налоги платишь в срок».

Напомним, памятник налоговому инспектору был установлен в Урюпинске в 2018 году. Он был одной из достопримечательностей столицы российской провинции наряду с памятниками козе, героям рассказов Шолохова и т.д.Фото Типичный Урюпинск ВК.