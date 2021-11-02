Вандалы устроили очередную диверсию в обновленном сквере Волгограда

Происшествия 02.11.2021 17:08
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02.11.2021 17:08
Благоустроенные парки и скверы Волгограда продолжают подвергаться нападкам вандалов и хулиганов: неизвестные оторвали светодиодный цветок в обновленной прогулочной зоне проспекта им. Жукова. Коммунальщики Дзержинского района отремонтировали светящийся арт-объект и установили его на место в течение дня, сообщили в мэрии.
Это не первый инцидент в сквере: еще до окончания благоустройств неизвестные украли отсюда девять только что высаженных кустарников. В первый день после открытия по новой тротуарной плитке проехался легковой автомобиль – сотрудникам районной администрации пришлось принять меры в отношении водителя.
Напомним, в начале октября на открытии бульварной зоны на проспекте им. Жукова губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обратился к жителям с просьбой относиться бережно к новым объектам. За последние несколько месяцев в Волгограде произошло как минимум четыре подобных инцидента. Летом неизвестные сломали и сожгли пляжный зонт и навес на берегу острова Сарпинский, распороли надувные днища детских лодочек в сквере Саши Филиппова в Ворошиловском районе. В мае вандалы сломали шесть оросителей автоматического поливочного водопровода на Центральной набережной. В конце сентября неизвестные сорвали подвесные качели с перголы в парке «50 лет Октября» в Кировском районе.
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