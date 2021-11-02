Вандалы устроили очередную диверсию в обновленном сквере Волгограда





Благоустроенные парки и скверы Волгограда продолжают подвергаться нападкам вандалов и хулиганов: неизвестные оторвали светодиодный цветок в обновленной прогулочной зоне проспекта им. Жукова. Коммунальщики Дзержинского района отремонтировали светящийся арт-объект и установили его на место в течение дня, сообщили в мэрии.

Это не первый инцидент в сквере: еще до окончания благоустройств неизвестные украли отсюда девять только что высаженных кустарников. В первый день после открытия по новой тротуарной плитке проехался легковой автомобиль – сотрудникам районной администрации пришлось принять меры в отношении водителя.