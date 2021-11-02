Автор Донских сказок умер от последствий коронавируса в Волгограде





Волгоградский писатель Сергей Засядкин умер от последствий коронавируса на 60-ом году жизни. О его смерти накануне вечером сообщил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Средняя Ахтуба протоиерей Сергей Кириченко.

«Друзья мои дорогие! Помолитесь пожалуйста о упокоении души усопшего раба Божиего новопреставленного Сергия! Умер Сергей Засядкин, замечательный человек, верный друг, воин Христа Бога нашего!», - написал Олег Кириченко на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены - ред.). По его словам, Сергей Засядкин болел ковидом. У него было поражено 70% легких.

Сергей Засядкин родился в Волгограде 27 декабря 1961 года. В 1984 году окончил Волгоградский инженерно-строительный институт. После службы в армии работал в строительных организациях Волгоградской области. С 2010 по 2014 годы был главным редактором журнала «Губернские вести. Волгоград». В 2013 году получил второе высшее образование, окончив Санкт-Петербургский государственный университет. Член Союза журналистов России. Лауреат Всероссийских конкурсов СМИ «Слава России» и «Патриот России».

Сергей Засядкин писал сказки, миниатюры, рассказы, прозу и фантастику, детскую литературу. В числе его произведений «Донские сказки», «Дважды в одну воду не войдешь», «Путешествие во времени», «Домовой», «Сказка про Мать-Землю», «Скрипач» и многие другие.



