Общество

В Волгоградской области закрылась популярная газета

Общество 31.10.2021 13:31
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31.10.2021 13:31


В Волгоградской области прекратила свою деятельность газета «ЛИК-курьер», которая издавалась в городском округе Котово. Как рассказал ИА «Высота 102» учредитель издания и бессменный редактор газеты Юрий Дьяков, причиной этому стали финансовые проблемы. «В августе нашей газете исполнилось 24 года. Немного мы не дотянули до четверти века. Мы пережили немало трудностей, всякие были времена, и хотя с трудом, но все-таки держались. Больше такой возможности нет», - констатировал Юрий Дьяков.
Читатели газеты с сожалением встретили новость о закрытии издания. Журналисты газеты «Лик-Курьер» публиковали животрепещущие материалы, всегда были на стороне правды и справедливости, помогли многим людям. Особенно была любима читателями колонка главного редактора Юрия Дьякова.
Фото kotovo_live VK.

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