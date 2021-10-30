Ученые предупредили о мощном геомагнитном шторме 30 октября

Общество 30.10.2021 09:42
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30.10.2021 09:42
Магнитная буря высокой интенсивности ожидается в субботу, 30 октября. Продолжительность геомагнитного шторма составит 12 часов согласно прогнозам Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Причиной магнитной бури стали 14 вспышек на Солнце, в том числе две вспышки класса M (сильные) и одна вспышка максимального класса X (особо сильная). Они произошли еще в минувший четверг, 28 октября. Это, возможно, самый крупный всплеск солнечной активности за последние годы.
«Основной удар по Земле придётся, когда сюда доберутся плазменные облака, содержащие основную кинетическую энергию солнечного взрыва, – говорится в официальном сообщении на сайте лаборатории. – Ожидается, что первый контакт магнитного поля Земли с плазмой, которая ещё накануне была частью солнечной атмосферы, произойдёт примерно в 10 утра по московскому времени 30 октября».
Геомагнитные возмущения повлияют на людей по всему миру. Волгоградцы с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата также почувствуют последствия магнитной бури. Чувствительны к геомагнитному шторму и пожилые жители, маленькие дети и беременные женщины. Вспышки на Солнце могут вызвать и перебои в подаче электроэнергии, нарушить работу радиосвязи, мобильной связи, управление космическими кораблями и повредить спутники.
Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН/Галерея лучших изображений спутника SOHO.
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