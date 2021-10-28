На вопросы волгоградцев о вакцинации будет отвечать телеграм-бот

Covid-19 28.10.2021 14:45
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28.10.2021 14:45
Центр управления регионом Волгоградской области запустил чат-бота в мессенджере Telegram, который будет отвечать на вопросы жителей о вакцинации от коронавируса. Воспользовавшись виртуальным помощником, пользователи могут узнать адреса прививочных пунктов в Волгограде, Волжском и по всей области, сообщили в пресс-службе ЦУР.
Чат-бот @vaccine34bot может предоставить сведения о типах вакцин, рекомендациях до и после вакцинации и уточнить информацию о получении сертификата. С помощью виртуального помощника горожане могут узнавать актуальную информацию о количестве привитых и способах записи на вакцинацию в регионе.
Напомним, в Волгоградской области развернуты 63 прививочных пункта вакцинации, 51 из которых подведомствен региональному комитету здравоохранения. Работают 11 мобильных бригад в 10 крупных ТЦ Волгограда и Волжского и в музее «Россия. Моя история». Чтобы пройти процедуру вакцинации, нужно записаться на прием через портал «Госуслуги» или по телефону. В торговых центрах и музее привиться от COVID-19 можно без записи в порядке живой очереди.
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