На вопросы волгоградцев о вакцинации будет отвечать телеграм-бот





Центр управления регионом Волгоградской области запустил чат-бота в мессенджере Telegram, который будет отвечать на вопросы жителей о вакцинации от коронавируса. Воспользовавшись виртуальным помощником, пользователи могут узнать адреса прививочных пунктов в Волгограде, Волжском и по всей области, сообщили в пресс-службе ЦУР.

Чат-бот @vaccine34bot может предоставить сведения о типах вакцин, рекомендациях до и после вакцинации и уточнить информацию о получении сертификата. С помощью виртуального помощника горожане могут узнавать актуальную информацию о количестве привитых и способах записи на вакцинацию в регионе.