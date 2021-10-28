В Волгоградской области ускорилось распространение COVID-19

Covid-19 28.10.2021 11:40
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28.10.2021 11:40
Максимум суточной заболеваемости COVID-19 в Волгоградской области вновь обновлен – за день вирус идентифицирован у 423 жителей региона. Это на 11 пациентов больше, чем было зафиксировано накануне. Днем ранее прирост составил восемь человек, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обновленные данные федерального оперативного штаба.
Количество зарегистрированных от осложнений коронавируса смертей осталось на прежнем уровне – за сутки скончались 30 жителей Волгоградской области, общее число умерших достигло 3471. Выздоровели за день только 303 пациента. Разница между выявленными с начала пандемии случаями заражения ковидом и выздоровевшими от него людьми составляет 12 145 человек.
Напомним, для предотвращения распространения коронавируса оперативный штаб Волгоградской области вводит новые ограничения. С 30 октября по 7 ноября вводится режим самоизоляции для непривитых и не переболевших жителей старше 60 лет, закрываются кинотеатры, библиотеки, аквапарки и ряд других учреждений. В непродовольственные магазины будут пускать только по QR-кодам о вакцинации или перенесенном заболевании.
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