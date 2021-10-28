Covid-19

В Волгоградской области ускорилось распространение COVID-19

Covid-19 28.10.2021 11:40
0
28.10.2021 11:40


Максимум суточной заболеваемости COVID-19 в Волгоградской области вновь обновлен – за день вирус идентифицирован у 423 жителей региона. Это на 11 пациентов больше, чем было зафиксировано накануне. Днем ранее прирост составил восемь человек, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обновленные данные федерального оперативного штаба.
Количество зарегистрированных от осложнений коронавируса смертей осталось на прежнем уровне – за сутки скончались 30 жителей Волгоградской области, общее число умерших достигло 3471. Выздоровели за день только 303 пациента. Разница между выявленными с начала пандемии случаями заражения ковидом и выздоровевшими от него людьми составляет 12 145 человек.
Напомним, для предотвращения распространения коронавируса оперативный штаб Волгоградской области вводит новые ограничения. С 30 октября по 7 ноября вводится режим самоизоляции для непривитых и не переболевших жителей старше 60 лет, закрываются кинотеатры, библиотеки, аквапарки и ряд других учреждений. В непродовольственные магазины будут пускать только по QR-кодам о вакцинации или перенесенном заболевании.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Старт продаж нового дома в жилом комплексе "Видный"
Covid-19
27.10.2021 11:59
Covid-19 27.10.2021 11:59
Комментарии

0
Далее
Covid-19
26.10.2021 16:06
Covid-19 26.10.2021 16:06
Комментарии

0
Далее
Covid-19
26.10.2021 15:32
Covid-19 26.10.2021 15:32
Комментарии

0
Далее
Covid-19
26.10.2021 15:11
Covid-19 26.10.2021 15:11
Комментарии

0
Далее
Covid-19
26.10.2021 12:42
Covid-19 26.10.2021 12:42
Комментарии

0
Далее
Covid-19
26.10.2021 12:01
Covid-19 26.10.2021 12:01
Комментарии

0
Далее
Covid-19
26.10.2021 11:14
Covid-19 26.10.2021 11:14
Комментарии

0
Далее
Covid-19
25.10.2021 18:02
Covid-19 25.10.2021 18:02
Комментарии

0
Далее
Covid-19
25.10.2021 12:08
Covid-19 25.10.2021 12:08
Комментарии

0
Далее
Covid-19
25.10.2021 11:42
Covid-19 25.10.2021 11:42
Комментарии

0
Далее
Covid-19
25.10.2021 09:13
Covid-19 25.10.2021 09:13
Комментарии

0
Далее
Covid-19
24.10.2021 12:00
Covid-19 24.10.2021 12:00
Комментарии

0
Далее
Covid-19
23.10.2021 16:37
Covid-19 23.10.2021 16:37
Комментарии

0
Далее
Covid-19
22.10.2021 17:08
Covid-19 22.10.2021 17:08
Комментарии

0
Далее
Covid-19
22.10.2021 12:51
Covid-19 22.10.2021 12:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:45
На вопросы волгоградцев о вакцинации будет отвечать телеграм-ботСмотреть фотографии
14:20
Депутаты присвоили митрополиту Герману звание Почетного гражданина Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:01
Семиметровая елка-хамелеон появится в ЦПКиО Волгограда в канун Нового ГодаСмотреть фотографии
13:18
Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» выпустили в Волгу молодь сазанаСмотреть фотографии
13:15
Труп жителя Волгоградской области нашли в селе под СаратовомСмотреть фотографии
12:47
ŠKODA KAROQ: мужской и женский взгляд на преимущества моделиСмотреть фотографии
12:44
В Волжском вслед за трамваями и автобусами дорожает проезд в маршруткахСмотреть фотографии
12:10
Волгоградстат зафиксировал снижение цен на молочные продуктыСмотреть фотографии
12:05
Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛ подвел итоги работы за 3 кварталСмотреть фотографии
11:59
Иностранца осудят за производство суррогатного алкоголя в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
В Волгоградской области ускорилось распространение COVID-19Смотреть фотографии
11:00
Волгоградцам сделали пересчет за коммуналку на 10 миллионов рублейСмотреть фотографии
10:35
Выросла интернет-активность офисных сотрудников в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:33
Жираф на мотоцикле и три поросенка появятся на проспекте Жукова в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:32
Волгоградец зарубил топором спящего астраханского фермера и ограбил егоСмотреть фотографии
08:51
В Волгограде разоблачили обманывавший клиентов автосалонСмотреть фотографии
08:20
Волгоградские курьеры рассказали о зарплатах, пьяных клиентах и заказах через полстраныСмотреть фотографии
20:51
Магазины в Волгограде будут работать с ограничениями с 30 октябряСмотреть фотографии
20:40
В Волгоградской области вводится режим самоизоляции для непривитых жителей старше 60 летСмотреть фотографии
19:45
Волгоградский «Ротор» пробился в 1/8 финала Кубка России после победы над "Ахматом"Смотреть фотографии
19:11
Дорожники закончили ремонт моста через Волжскую ГЭССмотреть фотографии
17:19
Онкобольные из Михайловки не могут поехать на лечение в Волгоград без QR-кодовСмотреть фотографии
16:54
Газовиков в Волгограде оштрафовали за вольные расценки на подключениеСмотреть фотографии
16:13
Российский бортинженер МКС сфотографировал Волгоград из космосаСмотреть фотографии
15:38
Банк «Открытие»: более половины жителей юга готовы пользоваться цифровым паспортом вместо бумажногоСмотреть фотографии
14:42
Волгоградская облдума закупает елочные шары почти на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
13:58
Волгоградец разыграл спектакль перед челябинской полицией из-за наркотиковСмотреть фотографии
13:27
Волгоградский облсуд приговорил убийцу иностранного студента к 19 годам строгого режимаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:27
МегаФон передаст башенные активы независимому операторуСмотреть фотографии
12:12
Настоятель храма под Волгоградом скончался от коронавирусаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 