Здравоохранение 23.10.2021 16:37
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23.10.2021 16:37
Более 2 тысяч заболевших коронавирусом детей проходят амбулаторное лечение в поликлиниках Волгоградской области. Об этом в своем видеообращении в социальных сетях сообщила главный внештатный педиатр региона Светлана Емельянова. «Еженедельно коронавирусная инфекция диагностируется у 5-7 новорожденных в возрасте от 0 до 28 дней. В 2020 году в Волгоградской области было выявлено всего несколько случаев коронавируса у младенцев», – сказала Емельянова.
По словам главного внештатного педиатра, в настоящее время заболевание протекает у детей и в тяжелой форме, с поражением легких. В постковидном периоде у некоторых переболевших малышей развиваются сахарный диабет и аутоиммунные заболевания, возникают и тромбозы. Главной мерой защиты детей, а также беременных женщин, по словам Емельяновой, является создание безопасной среды.
«Нужно исключить длительные внутрисемейные контакты с человеком, который переносят коронавирусную инфекцию, даже в легкой форме. Если в семье кто-то заболел, нужно регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку с дезинфекторами, изолировать больного и выделить ему отдельную посуду, – порекомендовала главный внештатный педиатр. – Если в семье есть ребенок, беременная женщина, чем мы можем их обезопасить? Мы будем мыть руки, будем класть ребенку антисептик, научим пользоваться маской. А себе зададим вопрос: должны ли мы вакцинироваться? Ради будущего наших детей, я говорю, что нужны не только меры профилактики, но нужна и вакцинация».
Напомним, по состоянию на 22 октября, в Волгоградской области привились от коронавируса 911,8 тысяч человек, уровень коллективного иммунитета составляет 47,1%. Суточный прирост числа заболевших коронавирусом увеличивается практически ежедневно, за минувшие сутки обновлен очередной антирекорд смертности от COVID-19 – скончались 29 пациентов.
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