



Директора МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс» Юрия Рыжова отстранили от работы из-за отказа вакцинироваться от COVID-19. Как сообщил ИА «Высота 102» отстраненный руководитель, соответствующий приказ за подписью начальника управления культуры администрации Волжского Елены Славиной ему вручили 20 октября.

Директором Волжского музейно-выставочного комплекса, которые включает в себя четыре музея в городе, Юрий Михайлович работает около года. По его словам, контракт с ним заключен до 20 января 2022 года, и продлевать его стороны теперь вряд ли станут. «Работа эта творческая, нужны и хозяйственные навыки, интересно, в общем. Мне она нравится: приходится искать новые подходы, порой ломать стереотипы людей о музеях, чтобы привлечь в учреждения как можно больше посетителей, – рассказал директор. – Конечно, иногда сталкиваешься с проблемами, решение которых от тебя не зависит».

Когда в конце июля управление Роспотребнадзора по Волгоградской области издало постановление об обязательной вакцинации от COVID-19, в том числе работников музеев, Юрий Рыжов решил не прививаться. «Это моя принципиальная позиция. Покупать справку я тоже не стану – это нарушение закона, а я хочу жить в правовом государстве, – пояснил отстраненный директор. – Еще в школе я делал прививку от гриппа и потом полгода лежал в больнице. У меня есть противопоказания, но ходить сейчас по врачам доказывать это я не буду. Тем более, как я считаю, в сентябре я переболел коронавирусом: у меня пропадали запахи, было недомогание. Но тесты были отрицательными».

Оспаривать приказ об отстранении в судебном порядке Юрий Рыжов пока не собирается. «Я направлю жалобы в Государственную Думу, в Правительство России, в администрацию президента, – рассказал он. – Хочу сообщить им о своей ситуации и посмотреть, что мне ответят из разных инстанций. Но за свои права я буду бороться и хочу жить в правовом государстве».

К руководству управления культуры у Юрия претензий нет. «Славина выполнила то, что должна была сделать – таков порядок, определенный постановлением нашего Роспотребнадзора. Но я считаю, что это некий абсурд, когда федеральная власть говорит, что прививка – дело добровольное, а в регионах вводят «обязаловку». Все защитные меры я соблюдаю, маску ношу. Думаю, что властям было бы неплохо кроме ограничительных мер и отстранения от работы непривитых, например, поднять оплату больничного листа. Люди не хотят уходить на больничный, когда заболевают, потому что потом получат копейки. Если бы они знали, что не потеряют в деньгах, то охотнее бы оставались дома, шли к врачам, открывали листок нетрудоспособности и меньше бы распространяли заразу, любой вирус», – считает Юрий Рыжов.

Информагентство направило редакционный запрос в пресс-службу администрации Волжского с просьбой пояснить, как скажется отстранение директора на работе музейно-выставочного комплекса, и ответить, кто будет руководить учреждением на время отстранения Юрия Рыжова от работы.

По состоянию на 22 октября, в Волгоградской области привились от коронавируса 911,8 тысяч человек, уровень коллективного иммунитета составляет 47,1%. Суточный прирост числа заболевших коронавирусом увеличивается практически ежедневно. Власти региона и главные врачи волгоградских больниц призывают жителей вакцинироваться, чтобы остановить распространение COVID-19. На уходящей неделе оперативный штаб региона принял новые ограничительные меры и ввел QR-коды в кафе, ресторанах и на междугородних автобусах. Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева расширила перечень сфер , работники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.

На фото здание Волжского историко-краеведческого музея.