В поликлинике Волгоградской области установили палатку и автобус у «красной зоны»





Возле поликлиники Новоаннинской ЦРБ в Волгоградской области установили палатку и автобус для температурящих больных. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, в поликлинике это объяснили необходимостью изолировать пациентов, которые приходят на первичный и вторичный приемы, однако из-за тесноты вынуждены стоять рядом друг с другом. «Если у человека ОРВИ и он постоит в очереди с коронавирусными больными, то домой уже точно уйдет с ковидом. Сколько уже людей так заразилось», - пояснили жители Новоаннинского, которые одобрили ноу-хау. Палатка и автобус обогреваются, там есть возможность посидеть и спокойно дождаться своей очереди на прием к терапевту.

Между тем, на смешение очередей первичных и вторичных пациентов в красных зонах поликлиник в редакцию информагентства жаловались жители Волгограда, Волжского и районных центров.Фото: газета "Новоаннинские вести".