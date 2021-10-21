Общество

С полок волгоградских магазинов изъяли 40 килограммов опасных пирожных

Общество 21.10.2021 13:58
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21.10.2021 13:58


Две партии кондитерских изделий общим весом почти 40 килограммов изъяли из оборота сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Пирожные и торты не прошли проверку, в том числе на соответствие требования по микробиологическим показателям, сообщили в ведомстве.
Всего за 9 месяцев 2021 года специалисты РПН проверили 150 производителей и продавцов кондитерских и хлебобулочных изделий и отобрали более 500 проб этой продукции – 1,2% образцов не прошли контроль. Не во всех торговых точках и на производстве проверяющим смогли предоставить данные о медосмотрах сотрудников. В некоторых организациях был не промаркирован уборочный инвентарь, санитарная одежда хранилась рядом с вещами сотрудников. Не соблюдались и антикоронавирусные меры. Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму 1,3 млн рублей.
Фото: elenadesigner, ru.depositphotos.com.

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