В Волгограде после введения новых ограничений опустели МФЦ





В офисах «Мои документы» в Волгограде исчезли очереди после введения новых ограничений, которые начали действовать с сегодняшнего дня. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», который объехал несколько центров в Краснооктябрьском и Центральном районах города, картины кардинально отличаются от тех, которые наблюдались в прошлую субботу – в МФЦ исчезли очереди. Посетители, которых пускают по предварительной записи, заходят внутрь после проверки QR-кодов, свидетельствующих о прохождении полного курса вакцинации. Волгоградцы, с которыми удалось поговорить корреспонденту, без особых эмоций приняли нововведение, так как они имели документы о сделанных прививках. Некоторые, впрочем, рассказали о своих знакомых, которым срочно нужно было переоформить лицевые счета на оплату коммунальных услуг, однако сделать это они уже не могут из-за отсутствия вакцинации. Часть опрошенных посчитали новые правила посещения МФЦ чрезмерными и посоветовали чиновникам проехать с пассажирами в общественном транспорте в час пик. «Вот где коронавирус распространяется со страшной скоростью, но никак в МФЦ», - высказались волгоградцы.

Напомним, в минувшие выходные жители области в буквальном смысле слова штурмовали офисы МФЦ, так как туда еще можно было попасть, не имея прививки. Между тем, сообщалось, что в Городищенском районе МФЦ закрылся по причине того, что более 90% сотрудников заболели коронавирусом.

Ранее сообщалось о том, что с сегодняшнего дня ряд развлекательных и спортивных заведений, а также пансионаты и турбазы смогут принимать посетителей только при наличии QR-кода.