РУСАЛ выделит 6,6 млн рублей на поддержку волонтерских проектов в рамках конкурса «Помогать просто»





РУСАЛ (торговый код на Гонконгской ‪фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), ведущий мировой производитель алюминия, объявляет о начале приёма заявок на грантовый конкурс «Помогать просто». По его итогам компания направит 6,6 млн рублей на реализацию лучших волонтёрских инициатив в восьми регионах России.

К участию приглашаются государственные и муниципальные организации и учреждения социальной сферы, некоммерческие организации и социальные предприниматели. На грантовую поддержку компании могут претендовать проекты, которые направлены на оказание добровольческой помощи детям в социальных учреждениях, людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям в трудной жизненной ситуации. Кроме того, будут поддержаны инициативы по решению проблем бездомных животных, а также благоустройству и восстановлению мест, имеющих культурное и историческое значение. Эти давние традиции волонтерства и социальной политики заложены еще основателем компании Олегом Дерипаска. Максимальная сумма гранта — 100 тысяч рублей.

«В рамках программы «Помогать просто» мы оказываем не только финансовую поддержку лучшим идеям, но и помогаем активистам расширить компетенции в области социального проектирования. Радует, что наш грантовый конкурс стал отправной точкой для развития многих социальных проектов, которые действуют по сей день и постепенно меняют к лучшему жизнь в городах присутствия компании. Мы всегда открыты новым начинаниям и направлениям волонтёрской деятельности. Так, опираясь на запрос местных сообществ, в этом году мы поддержим в рамках конкурса проекты, нацеленные на помощь бездомным животным», — отметил Рустам Закиев, директор департамента социальной политики РУСАЛа.

с 18 октября до 26 ноября 2021 года на электронной Заявки на участие в грантовом конкурсе «Помогать просто» принимаютсяна электронной платформе Центра социальных программ РУСАЛа

Победители конкурса будут объявлены не ранее 07 февраля 2022 года.

Организацию конкурса осуществляет Центр социальных программ РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте











