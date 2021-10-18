Общество

РУСАЛ выделит 6,6 млн рублей на поддержку волонтерских проектов в рамках конкурса «Помогать просто»

Общество 18.10.2021 11:33 Новости компаний
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18.10.2021 11:33 Новости компаний


РУСАЛ (торговый код на Гонконгской ‪фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), ведущий мировой производитель алюминия, объявляет о начале приёма заявок на грантовый конкурс «Помогать просто». По его итогам компания направит 6,6 млн рублей на реализацию лучших волонтёрских инициатив в восьми регионах России.
К участию приглашаются государственные и муниципальные организации и учреждения социальной сферы, некоммерческие организации и социальные предприниматели. На грантовую поддержку компании могут претендовать проекты, которые направлены на оказание добровольческой помощи детям в социальных учреждениях, людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям в трудной жизненной ситуации. Кроме того, будут поддержаны инициативы по решению проблем бездомных животных, а также благоустройству и восстановлению мест, имеющих культурное и историческое значение. Эти давние традиции волонтерства и социальной политики заложены еще основателем компании Олегом Дерипаска. Максимальная сумма гранта — 100 тысяч рублей.
«В рамках программы «Помогать просто» мы оказываем не только финансовую поддержку лучшим идеям, но и помогаем активистам расширить компетенции в области социального проектирования. Радует, что наш грантовый конкурс стал отправной точкой для развития многих социальных проектов, которые действуют по сей день и постепенно меняют к лучшему жизнь в городах присутствия компании. Мы всегда открыты новым начинаниям и направлениям волонтёрской деятельности. Так, опираясь на запрос местных сообществ, в этом году мы поддержим в рамках конкурса проекты, нацеленные на помощь бездомным животным», — отметил Рустам Закиев, директор департамента социальной политики РУСАЛа.
Заявки на участие в грантовом конкурсе «Помогать просто» принимаются с 18 октября до 26 ноября 2021 года на электронной платформе Центра социальных программ РУСАЛа.  
Победители конкурса будут объявлены не ранее 07 февраля 2022 года.
Организацию конкурса осуществляет Центр социальных программ РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте.


 

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