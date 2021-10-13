Коронавирус захватывает сельские районы Волгоградской области

Общество 13.10.2021 13:07
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13.10.2021 13:07
Рекордное число заболевших за сутки вновь зарегистрировано в Волгоградской области - диагноз COVID-19 подтвердился у 376 человек. Как сообщили в оперативном штабе региона, лидером по числу заболеваний является Волгоград - 170 случаев, второе место занимают Волжский и Среднеахтубинский район, где выявлено по 51 случаю COVID-19 за сутки. Высокий показатель в Камышинском районе - 22 заболевших и в Городищенском - 10.
Жертвами инфекции стали 20 жителей региона - 5 мужчин и 15 женщин в возрасте от 41 до 90 лет. Общее число погибших от COVID-19 в регионе с начала пандемии составило 3077 человек.
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