В Волгоградской области резко упал индекс качества воздуха

Общество 13.10.2021 11:04
0
13.10.2021 11:04
Индекс качества воздуха (AQI) на территории восточных и южных районов Волгоградской области ухудшился до отметки 155 (нездоровый). Наиболее неблагоприятная обстановка наблюдается в Палласовском и Светлоярском районах, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные сервиса Ventusky.
В Волжском воздух стал нездоровым для чувствительных групп, в Волгограде его качество на данный момент остается удовлетворительным. К полудню прогнозируется падение AQI до нездорового в центральных районах Волгоградской области, к 15.00 – на территории всего региона. Прогноз остается неблагоприятным и на 14 октября: к 06.00 качество воздуха упадет в южных и восточных районах до 250 (очень нездоровый). К 15.00 14 октября в Палласовском и Ленинском районах ожидается ухудшение до отметки 310. По данным сервиса, ситуация нормализуется только к утру пятницы, 15 октября.
Обычно качество воздуха в Волгоградской области находится на отметке 20 (хорошо), а ухудшения редко держатся дольше нескольких часов. Одной из вероятных причин резкого падения качества воздуха является крупный ландшафтный пожар в Атырауской области республики Казахстан – за последние сутки произошло усиление юго-восточного ветра до 7 м/с с порывами до 14 м/с. Кроме того, сегодня ГУ МЧС России по Астраханской области прогнозирует возникновение пыльной бури. «Вероятная причина образования – наличие в атмосферном воздухе частиц пыли и продуктов горения, образовавшихся в результате загорания тростниковой растительности на территории Республики Казахстан», – говорится в сообщении экстренной службы. В четверг днем ветер начнет менять направление на юго-западный и западный, что способствует возвращению AQI в Волгоградской области к нормальным показателям.
Реклама
Коронавирус захватывает сельские районы Волгоградской области13.10.2021 13:07
Общество 13.10.2021 13:07
В Волгограде вернули боевую окраску самолету-памятнику13.10.2021 11:20
Общество 13.10.2021 11:20
Приставы сорвали начало отопительного сезона в новостройках на западе Волгограда13.10.2021 09:22
Общество 13.10.2021 09:22
Горпитомник в Волгограде уличили в неправильном хранении лекарств и трупов собак12.10.2021 16:24
Общество 12.10.2021 16:24
Суд запретил вышку сотовой связи на дачном участке под Волгоградом12.10.2021 15:18
Общество 12.10.2021 15:18
Волгоградцев приглашают переобучиться на специалистов по буровым растворам12.10.2021 12:57
Общество 12.10.2021 12:57
Суд в Волгограде обязал газифицировать земельные участки для многодетных12.10.2021 12:48
Общество 12.10.2021 12:48
Колл-центр волгоградского облздрава завалили вопросами про вакцинацию12.10.2021 10:54
Общество 12.10.2021 10:54
Одну из магистралей в Волгограде перекроют на две ночи из-за переноса сетей12.10.2021 10:19
Общество 12.10.2021 10:19
«Мне кажется, все дело в луке»: свое мнение о школьной еде высказали родители учеников лицея №9 в Волгограде12.10.2021 09:24
Общество 12.10.2021 09:24
Введен режим самоизоляции для непривитых волгоградцев старше 65 лет12.10.2021 08:56
Общество 12.10.2021 08:56
«В квартирах – холод собачий»: замерзающие волгоградцы просят дать УК пинка11.10.2021 19:38
Общество 11.10.2021 19:38
В Волгограде автосервис оштрафовали за лояльный техосмотр11.10.2021 17:39
Общество 11.10.2021 17:39
Материалы из архива УФСБ представлены на выставке в Волгограде11.10.2021 16:45
Общество 11.10.2021 16:45
Сотрудники Сбербанка вновь стали участниками проекта «Быть героем просто»11.10.2021 15:56
Общество 11.10.2021 15:56
Реклама