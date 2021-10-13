Общество

В Волгоградской области резко упал индекс качества воздуха

Общество 13.10.2021 11:04
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13.10.2021 11:04


Индекс качества воздуха (AQI) на территории восточных и южных районов Волгоградской области ухудшился до отметки 155 (нездоровый). Наиболее неблагоприятная обстановка наблюдается в Палласовском и Светлоярском районах, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные сервиса Ventusky.
В Волжском воздух стал нездоровым для чувствительных групп, в Волгограде его качество на данный момент остается удовлетворительным. К полудню прогнозируется падение AQI до нездорового в центральных районах Волгоградской области, к 15.00 – на территории всего региона. Прогноз остается неблагоприятным и на 14 октября: к 06.00 качество воздуха упадет в южных и восточных районах до 250 (очень нездоровый). К 15.00 14 октября в Палласовском и Ленинском районах ожидается ухудшение до отметки 310. По данным сервиса, ситуация нормализуется только к утру пятницы, 15 октября.
Обычно качество воздуха в Волгоградской области находится на отметке 20 (хорошо), а ухудшения редко держатся дольше нескольких часов. Одной из вероятных причин резкого падения качества воздуха является крупный ландшафтный пожар в Атырауской области республики Казахстан – за последние сутки произошло усиление юго-восточного ветра до 7 м/с с порывами до 14 м/с. Кроме того, сегодня ГУ МЧС России по Астраханской области прогнозирует возникновение пыльной бури. «Вероятная причина образования – наличие в атмосферном воздухе частиц пыли и продуктов горения, образовавшихся в результате загорания тростниковой растительности на территории Республики Казахстан», – говорится в сообщении экстренной службы. В четверг днем ветер начнет менять направление на юго-западный и западный, что способствует возвращению AQI в Волгоградской области к нормальным показателям.

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