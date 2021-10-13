В Волгоградской области резко упал индекс качества воздуха





Индекс качества воздуха (AQI) на территории восточных и южных районов Волгоградской области ухудшился до отметки 155 (нездоровый). Наиболее неблагоприятная обстановка наблюдается в Палласовском и Светлоярском районах, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные сервиса Ventusky.

В Волжском воздух стал нездоровым для чувствительных групп, в Волгограде его качество на данный момент остается удовлетворительным. К полудню прогнозируется падение AQI до нездорового в центральных районах Волгоградской области, к 15.00 – на территории всего региона. Прогноз остается неблагоприятным и на 14 октября: к 06.00 качество воздуха упадет в южных и восточных районах до 250 (очень нездоровый). К 15.00 14 октября в Палласовском и Ленинском районах ожидается ухудшение до отметки 310. По данным сервиса, ситуация нормализуется только к утру пятницы, 15 октября.