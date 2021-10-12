Общество

«Мне кажется, все дело в луке»: свое мнение о школьной еде высказали родители учеников лицея №9 в Волгограде

Общество 12.10.2021 09:24 Новости компаний
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12.10.2021 09:24 Новости компаний


В лицее №9 Дзержинского района прошел очередной родительский контроль. Родители, представители департамента по образованию администрации Волгограда, Ассоциации «Профессионалы социального питания» и пресса увидели и смогли оценить работу школьной столовой.
«У родителей сегодня главная миссия - это забота о будущем своего ребенка. Эту миссию разделяет и учебное учреждение. Мы озабочены не только тем, чтобы ребенок в стенах лицея получил крепкие знания, но и сохранил здоровье. Родительский контроль - это не только помощь в организации питания, а также это инструмент, который поможет нам в решении вопросов, связанных со школьным питанием», - сказала директор лицея №9 Ирина Жигульская.
Участники мероприятия проверили сроки годности буфетной продукции, проконтролировали соответствие накрытых блюд утвержденному меню и смогли продегустировать еду для учеников первой смены (они получают завтраки) и обед для второй. Также родители оценили блюда из меню за родительскую плату.

После дегустации родители высказали свои комментарии по некоторым блюдам. 
«Моя дочка питается в столовой не всегда, возможно это из-за соуса или лука. Может, его отдельно положить?», - предложила мама ученицы пятого класса Галина Беспалова. Родители согласились с тем, что если нарезать лук менее крупно и подавать чахохбили на тарелке отдельно от гарнира, возможно, есть блюдо будут лучше. Так, дети, которые не любят лук, смогут есть куриное мясо без него. Как пояснили социологи питания, это соответствует технологии приготовления и подачи блюда, а потому пожелание будет учтено поварами. 
«Питание всё понравилось, горячее было действительно горячим. Щи очень вкусные, напитки были теплые и достаточно сладкие. Мне понравилось все, я удивляюсь, почему дети не все съедают», — добавила Галина Беспалова. ⠀
Также родители обратили внимание, что в блюде из дополнительного меню (картофель дольками с гамбургером) почти вся картошка оказалась в отходах. Хотя во время дегустации участники родительского контроля отметили, что картошка выглядит аппетитно, да и по вкусу хороша.
Как выяснилось, дети наедаются гамбургером и вторая часть блюда остается на тарелке. У каждого родителя своё мнение по поводу меню.
«Я сегодня попробовала и основное меню, и меню за родительскую плату. Гамбургер и картошка вкусные, но я все же за гречку с курицей», — поделилась с нами мама ученицы девятого класса Анастасия Щучкина.
Мнение у всех разное и вкусовые предпочтения тоже. И если в школах начнут готовить, опираясь на мнение каждого родителя, есть риск, что дети останутся голодными. Именно поэтому питание в школе организовано по определенным нормам и правилам, а родительский контроль помогает проконтролировать соблюдение этих норм.

Все больше активных пап и мам хотят стать экспертами в сфере социального питания. Так, в сентябре более тысячи активных родителей приняли участие в школьных собраниях, посвященных теме правильного питания и организации родительского контроля. Большинство по итогам собраний заявили о том, что готовы принимать участие в движении активистов, чтобы объективно оценивать качество питания в школьных столовых, предлагать изменения операторам питания, а не просто критиковать «столовскую» еду. Записаться на родительский контроль можно обратившись в администрацию школы или в общественную организацию по номеру: 89093773043. 

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