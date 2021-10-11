Общество

В Волгограде автосервис оштрафовали за лояльный техосмотр

Общество 11.10.2021 17:39
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11.10.2021 17:39


Штраф в размере 200 тысяч рублей присужден ООО "Автосервис" в Волгограде за выдачу с нарушением диагностической карты о прохождении техосмотра транспортного средства. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Волгограда.
Мировой судья судебного участка №145 признал автосервис виновным по ч.3 ст. 14.4.1 КоАП РФ за оформление диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие обязательным требованиям безопасности транспортных средств. Директор автосервиса не согласился с этим решением и обжаловал его в апелляционном порядке. Он просил постановление отменить, освободить юридическое лицо от административной ответственности, ограничившись устным замечанием, поскольку такой штраф ставит под экономическую угрозу продолжение осуществление деятельности юридического лица. По его мнению, правонарушение, совершенное ООО "Автосервис", выразившееся в проведении технического осмотра транспортного средства в отсутствии у собственника аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки, наличие трещины лобового стекла является малозначительным, так как не повлекло никаких негативных последствий. Однако Тракторозаводский районный суд оставил жалобу директора ООО "Автосервис" без удовлетворения, а постановление мирового судьи без изменения.

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