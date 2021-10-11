В Волгоградской области 21-летняя девушка умерла от коронавируса





За сутки в Волгоградской области от коронавирусной инфекции скончались 21 человек, среди них 21-летняя девушка. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в оперативном штабе региона. Молодая волгоградка обратилась за медицинской помощью спустя 10 дней после начала заболевания. Все это время она пыталась лечиться самостоятельно, без положительного эффекта. По результатам обследования девушку госпитализировали в инфекционный стационар, развернутый на базе 7-ой больницы. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, в том числе консультации главных внештатных специалистов, пациентка скончалась. У молодой девушки было хроническое заболевание бронхолегочной системы и аутоиммунное заболевание крови.

Всего от этой инфекции в регионе с начала пандемии погибли 3035 человек.

Суточная заболеваемость вновь обновила рекорд - вирус выявили у 371 человека в 29 районах области. Самая высокая заболеваемость в Волгограде - 109 человек, в Волжском - 37 человек и в Камышинском районе - 37. От 10 до 16 заболевших в сутки зарегистрировано также в Котовском, Ленинском, Быковском, Михайловском, Серафимовичском, Жирновском и Николаевском районах.



