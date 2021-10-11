Общество 11.10.2021 11:32
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11.10.2021 11:32
Подготовить дополнительные предложения по профилактике распространения коронавируса при осложнении санитарно-эпидемиологической обстановки поручил сегодня губернатор Волгоградской области на оперативном совещании. Андрей Бочаров отметил, что высока вероятность осложнения ситуации с заболеваемостью, которая и сейчас является напряженной.
"Ситуация осложняется тем, что сезон простудных заболеваний, внебольничных пневмоний и гриппа вступает в активную фазу. Если еще несколько дней назад эпидпорог по простудным заболеваниям был превышен только в Волгограде, то за прошедшую неделю этот рубеж преодолен и в целом по области. Превышение эпидпорога по ОРВИ сегодня составляет уже 4,8%", - заявил глава региона.
Среди пациентов инфекционных госпиталей сегодня в основном преобладают пациенты старшего возраста и с хроническими заболеваниями. Лечебные заведения Волгоградской области работают с повышенной нагрузкой и переведены на усиленный режим работы. Темпы вакцинации в регионе пока недостаточны, чтобы в кратчайшие сроки выйти на устойчивый коллективный иммунитет, отметил губернатор.
С завтрашнего дня в Волгоградской области, как ранее сообщалось, вводится режим самоизоляции для не прошедших вакцинацию неработающих жителей в возрасте 65 лет и старше, а также для неработающих жителей, имеющих хронические заболевания. Непривитым людям старше 60 лет также рекомендовано соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. С 18 октября текущего года ограничивается доступ к получению спортивных, оздоровительных, культурно-досуговых услуг для людей, не прошедших вакцинацию. С определенными ограничениями будут работать МФЦ, санатории, пансионаты, дома отдыха, турбазы и другие объекты оказания услуг населению.
Губернатор призвал усилить соблюдение действующих санитарно-эпидемиологических ограничений в регионе и подготовить предложения по дальнейшему сдерживанию инфекции. Как ожидается, новые ограничительные меры будут вводить поэтапно.
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