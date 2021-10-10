В Волгоградской области потеплеет до +19 градусов





Температура воздуха на Юге России, в том числе в Волгоградской области, в воскресенье и предстоящую неделю вернется к климатической норме. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.

Причиной нормализации погоды стал антициклон, центр которого смещается на юг, а атмосферное давление повышается. В Волгоградской области в связи с этим потеплеет до 12-14 градусов воскресенье, осадков не предвидится. Наступающая неделя будет фактически задержавшимся бабьим летом: по прогнозам Волгоградского ЦГМС, в понедельник и вторник температура воздуха поднимется до +17…+19 градусов по Цельсию.

Потепление не отменяет перспективы ночных заморозков до -7 градусов при прояснении, которые синоптики прогнозируют в ночь с воскресенья на понедельник. Аналогичная погода ожидается до конца следующей недели.