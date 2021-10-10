В Волгоградской области потеплеет до +19 градусов

Общество 10.10.2021 09:07
0
10.10.2021 09:07
Температура воздуха на Юге России, в том числе в Волгоградской области, в воскресенье и предстоящую неделю вернется к климатической норме. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.
Причиной нормализации погоды стал антициклон, центр которого смещается на юг, а атмосферное давление повышается. В Волгоградской области в связи с этим потеплеет до 12-14 градусов воскресенье, осадков не предвидится. Наступающая неделя будет фактически задержавшимся бабьим летом: по прогнозам Волгоградского ЦГМС, в понедельник и вторник температура воздуха поднимется до +17…+19 градусов по Цельсию.
Потепление не отменяет перспективы ночных заморозков до -7 градусов при прояснении, которые синоптики прогнозируют в ночь с воскресенья на понедельник. Аналогичная погода ожидается до конца следующей недели.
Реклама
«Где тепло?»: волгоградцам дали неработающий телефон для жалоб10.10.2021 12:01
Общество 10.10.2021 12:01
«Мы все провоняли»: подвал пятиэтажки в Волгограде заливает фекалиями09.10.2021 19:14
Общество 09.10.2021 19:14
Волгоградцам пообещали холодные ночи09.10.2021 17:34
Общество 09.10.2021 17:34
В Волгоградской области не удается обуздать коронавирус09.10.2021 13:49
Общество 09.10.2021 13:49
«Черный август»: опубликованы данные о смертности от COVID в Волгоградской области09.10.2021 13:27
Общество 09.10.2021 13:27
В Волгограде обновят памятник маршалу Жукову09.10.2021 13:02
Общество 09.10.2021 13:02
Фонд капремонта объяснил причину срыва сроков установки лифта в высотке Волгограда09.10.2021 11:18
Общество 09.10.2021 11:18
В Волгограде открыли мемориальную доску в память о первом губернаторе09.10.2021 10:37
Общество 09.10.2021 10:37
В Волгограде отремонтируют дорогу к кладбищу09.10.2021 10:15
Общество 09.10.2021 10:15
Провальная реконструкция общежития сделала бездомными 25 волгоградских семей08.10.2021 19:10
Общество 08.10.2021 19:10
В поселок Татьянка в Волгограде пустили автобусы вместо маршруток08.10.2021 17:36
Общество 08.10.2021 17:36
Перевозчик из Волгоградской области дошел до Казани в битве за маршрут08.10.2021 15:17
Общество 08.10.2021 15:17
Вторая часть ParkSeason Fest в Волгограде состоится в июле 2022 года08.10.2021 14:18
Общество 08.10.2021 14:18
Совет по развитию физкультуры и спорта создадут при губернаторе Волгоградской области08.10.2021 13:50
Общество 08.10.2021 13:50
Волгоградская область передала в федеральную собственность дорогу на Самару08.10.2021 13:03
Общество 08.10.2021 13:03
Реклама