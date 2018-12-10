Волгоградец за деньги "приютил" шестерых иностранцев



Житель Волгограда поставил на учет в своей квартире шестерых иностранцев. Как сообщили ИА»Высота 102» в региональном главке МВД, сделал волгоградец это небескорыстно. К тому же мужчина знал, что иностранные граждане будут просто числиться в квартире на улице Ткачева, а жить по другим адресам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Подозреваемому грозит до 3 лет тюрьмы.



